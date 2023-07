“Temiamo che sia stato portato via”: Cristian Mancianti scomparso, parla il fratello

Firenze, 13 giugno 2023 - Cristian Mancianti, classe ’87, titolare della birreria Overkill di via degli Arcipressi, in zona Soffiano, a Firenze, è scomparso dalle 15 di ieri in circostanze misteriose vicino alla sua abitazione di via Baccio da Montelupo, non distante dal pub, nella zona di San Quirico a Legnaia.

La famiglia lancia un appello per ritrovarlo. Era probabilmente vestito, ma non ce n'è certezza, con maglietta a maniche corte di un gruppo rock, pantaloncini scuri, scarpe tipo All Star, Converse o similari blu scure. Ha capelli lunghi neri riccioli, barba lunga, alto 1,80 metri. Si teme che alla base della sparizione ci possa essere la vendetta di un malintenzionato da una cui aggressione Cristian si era difeso una settimana fa, il quale gli aveva promesso di fargliela pagare. “Cristian abita in via Baccio da Montelupo, dove ha preso ora una nuova casa – premette il fratello Claudio – Al momento vive ancora con mia mamma perché la sta arredando. Ieri verso le 16 mi chiama un amico che lavora in una ditta vicina a casa sua e mi dice che la figlia di un suo collega gli aveva portato un cellulare rotto e un portafoglio senza soldi ma con alcuni documenti di mio fratello. Ho telefonato a casa di mia mamma e ho chiesto se c'era Cristian e lei mi ha detto che era andato alla casa nuova a installare il wi fi e che sarebbe tornato dopo un'oretta. Dietro casa sua c'è un parcheggio, in via Siena, e qualche tempo fa lasciando la macchina lì aveva visto un gruppo di persone, degli stranieri, che quando hanno visto lui sono scappati (con atteggiamento losco, ndr). Erano rimaste solo due persone di cui una lo stava guardando malissimo e niente, quell'episodio finì lì. Poi circa una settimana fa, nello stesso parcheggio, quando è arrivato mio fratello, è successa la stessa scena: sono rimaste due persone e quello che l'aveva guardato male la prima volta stavolta gli ha detto 'italiani di m...' e ha sputato in terra, aggiungendo 'figlio di p...' ed è andato di lui con aria minacciosa”

Perciò Cristian, temendo un’aggressione, si difende: “Mio fratello lo ha preso per il collo. Da dietro è arrivato un altro di questi e mio fratello pensava che lo volesse picchiare da dietro, invece questo ha cercato di dividerli e gli ha detto 'lascialo fare questo qui è mezzo scemo'. Quello definito dal compare 'mezzo scemo', quando si erano calmati, ha detto 'Non ti credere che sia finita qua'”.

Perciò il fratello Claudio avanza un’ipotesi che fa preoccupare: “Abbiamo il timore che sia arrivato a casa, abbia parcheggiato la macchina lì e poi sia stato portato via da questi qui, visto che hanno trovato la sua auto chiusa e il portafoglio e cellulare in terra. Ho chiamato la polizia e hanno fatto un controllo, siamo riusciti a entrare in casa di mio fratello perché un amico che sta vicino aveva una copia delle chiavi in caso le perdesse. Non era in casa. Ho fatto una denuncia alla stazione dei carabinieri. Che hanno fatto partire una ricerca a livello nazionale”. Stanotte la titolare di un bar in piazza Dalmazia ha contattato sui social la famiglia di Cristian perché crede di averlo riconosciuto in un cliente che tra le 18 e le 19,30 era nel suo locale a fare un aperitivo con altri giovani, tra cui una ragazza che indossava proprio una maglietta del pub Overkill. Sempre in piazza Dalmazia sarebbe stato visto riempire una bottiglia d’acqua al fontanello verso le 22. Due segnalazioni collimanti ma che lasciano perplessi in seguito al ritrovamento del cellulare e del portafoglio in terra. Cristian aggiunge il fratello, aveva anche un bancomat che non si trova nel portafoglio abbandonato oltre ai soldi contanti, ma da una verifica con la banca non risultano alcun pagamento.