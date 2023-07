Firenze, titolare di un pub scomparso nel nulla. I litigi con una banda di bulli

Firenze, 13 luglio 2023 – Il titolare di un pub a Firenze (nel quartiere di Soffiano), l’Overkill Birreria, è scomparso e non dà sue notizie dal pomeriggio di mercoledì 12 luglio, Si tratta di Cristian Mancianti.

Secondo le prime indiscrezioni, in precedenza Mancianti avrebbe avuto diversi litigi con un gruppetto di bulli (forse spacciatori, ma non è chiaro) che lo infastidivano e provocavano. Uno di questi litigi sarebbe sfociato in uno scontro fisico.

Dopo la sua scomparsa nel nulla, sono partiti gli annunci sui social e poi sono stati trovati il suo cellulare rotto e il portafogli vuoto per terra. L’appartamento di Mancianti era chiuso.

In aggiornamento