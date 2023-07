Scomparso a Firenze, il titolare del pub è stato ritrovato

Firenze, 13 luglio 2023 – Un sospiro di sollievo. Cristian Mancianti, il titolare del pub scomparso nel nulla a Firenze, è stato ritrovato. In base alle prime informazioni, l’uomo è stato rintracciato in stato confusionale a Bucine, in provincia di Arezzo, dai familiari e dai carabinieri. In corso accertamenti per chiarire i contorni dell’allontanamento.

Il proprietario della birreria Overkill in via degli Arcipressi a Soffiano non dava sue notizie dalle ore 15 di mercoledì 12 luglio. La famiglia di Cristian temeva il peggio e pensava che dietro alla sua sparizione ci potesse essere la vendetta di un malintenzionato dalla cui aggressione il titolare del pub si era difeso circa una settimana fa. L’aggressore, infatti, aveva infatti promesso a Cristian di fargliela pagare. Nel pomeriggio erano stati ritrovati il cellulare rotto e il suo portafoglio vuoto.