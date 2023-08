Corridoio Vasariano imbrattato, le reazioni. Il ministro Sangiuliano: “Atto gravissimo”

Firenze, 23 agosto 2023 – "L'imbrattamento delle colonne del Corridoio Vasariano a Firenze è un altro atto di vandalismo gravissimo perché colpisce uno dei luoghi simbolo del patrimonio nazionale". Dura la reazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per quanto accaduto a Firenze nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 agosto. “I responsabili vanno immediatamente individuati e sanzionati. Occorre che costoro capiscano che anche un piccolo graffio sarà d'ora in poi perseguito. Ho immediatamente telefonato al direttore degli Uffizi Eike Schmidt per avere una descrizione dettagliata dei danni. Bisogna capire una volta per tutte che questi gesti arrecano sempre un danno economico. “Ci siamo immediatamente mossi – prosegue il ministro – promuovendo una norma che punta a far pagare ai responsabili di questi gesti gli ingenti costi degli interventi di ripristino. Il ddl varato dal governo è già stato approvato in Senato, dopo la pausa estiva contiamo di arrivare al via libera definitivo con l'ok della Camera. La novità è nel fatto che la sanzione pecuniaria verrà comminata dai prefetti. Saranno sanzioni rapidissime. Quelle penali, invece, restano riservate all'autonoma valutazione della magistratura. Il Ministero, intanto, si sta costituendo parte civile in vari processi contro gli eco-vandali”, conclude il ministro Sangiuliano.

Schmidt: “Serve il pugno duro della legge”

Ira del direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. "Dalla scoperta del detestabile atto all'alba – aggiunge Schmidt – i carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge!".

Nella mattina di mercoledì 23 agosto sono apparse delle scritte nere sulle colonne del Corridoio Vasariano a Firenze. Il sindaco Dario Nardella commenta: "Vergognoso gesto vandalico"

Nardella: “Vergognoso gesto vandalico”

Il sindaco Dario Nardella parla di un “vergognoso gesto vandalico” e fa sapere che è stata avviata un’indagine interna. “Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”.