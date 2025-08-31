Corri la Vita 2025, via alle iscrizioni. Ecco dove si ritira la maglietta ’bijou blue’

FIRENZE

Aprono domani le iscrizioni a Corri La Vita 2025 che si svolgerà domenica 28 settembre: con un’offerta minima di 10 euro sarà possibile ritirare una delle ambite magliette della manifestazione firmate come sempre da Ferragamo e poi registrarsi sul sito www.corrilavita.it .

Il colore scelto per questa edizione è “bijou blue” - una sorta di color “carta da zucchero” - e il suo packaging è totalmente bio-compostabile.

La manifestazione si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla straordinaria cornice della Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Il testimonial grafico di questa edizione è la Basilica di Santo Spirito – il cui intero complesso è al centro di un acceso dibattito in città riguardo al suo futuro - che, con la fantasia della illustratrice Chiara Xie, per l’occasione indossa la maglietta di Corri la Vita.

Corri La Vita 2025 sarà una straordinaria opportunità per trascorre un’intera giornata all’insegna della solidarietà, del benessere e della cultura. Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che hanno affrontato la sfida del tumore al seno; per questo è fondamentale il contributo di tutti.

Punti di distribuzione magliette: LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23; Mercato Centrale, Piazza del Mercato Centrale; Storico Mercato di San Lorenzo, Piazza del Mercato Centrale; Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18; L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B; Coop.fi nei maggiori centri di Firenze e Prato; La Compagnia Cafè via Cavour, 50r – Firenze; Punto Ginfo in Corte Lunga presso I Gigli.

Per chi vorrà aiutare il progetto Corri la Vita ma non potrà recarsi presso uno dei punti fisici di distribuzione, la maglietta ufficiale verrà recapitata gratuitamente presso la rete FermoPoint in tutta Italia grazie a Brt e BoxOffice Toscana, dal 1° al 28 settembre: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente sul sito www.corrilavita.it nella sezione dedicata.

Last minute: fino ad esaurimento scorte sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 26 e sabato 27 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica nel gazebo appositamente allestito e domenica 28 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza dell’evento.