Firenze, gioielleria dona 50mila euro alla Fondazione radioterapia oncologica

Firenze, 10 giugno 2025 – Fabiani Gioiellerie ha donato 50mila euro alla Fondazione radioterapia oncologica, il cui direttore scientifico è il professor Lorenzo Livi, direttore dell'unità di radioterapia oncologica dell’azienda ospedaliero universitaria Careggi.

Si tratta del risultato della campagna di raccolta fondi legati alla vendita del bracciale Love Fabiani, il prodotto che si salda direttamente al polso: il ricavato servirà a incrementare la qualità della vita dei pazienti oncologici. La consegna è avvenuta oggi alla presenza del professor Livi e di Emiliano Fabiani, amministratore delegato dell'azienda.

L'azienda ha scelto di continuare con questa iniziativa anche per tutto il 2025. “La collaborazione tra Fabiani e Fro nasce solo grazie alla grande sensibilità che l'azienda Fabiani ha sempre dimostrato verso gli obiettivi che la Fondazione Radioterapia oncologica persegue – ha spiegato Lorenzo Livi -. Il ricavato delle donazioni sarà utilizzato per migliorare il comfort ambientale ai pazienti oncologici durante le cure in ospedale e nel sostegno alla realizzazione di studi clinici che permettono una evoluzione nelle cure e, di conseguenza, un miglioramento della qualità di vita e della vita stessa dei pazienti affetti da malattie tumorali”. “La scelta di legare Love Fabiani a questa iniziativa non è stata casuale, bensì si lega ai valori e al significato che il brand stesso rappresenta – ha spiegato Emiliano Fabiani, amministratore delegato di Fabiani -. Love Fabiani è, infatti, un inno ai legami affettivi, siano essi tra familiari, amici, partner o legati alla celebrazione e al ricordo di momenti di vita significativi. Allo stesso modo, la Fondazione non si occupa solo di fornire assistenza e cure ai pazienti, ma si prende anche cura di chi con loro condivide questo difficile percorso: le loro famiglie, i loro amici e i loro affetti più cari. Questo legame tra il brand e la missione della fondazione è una celebrazione tangibile del concetto di amore eterno. Per questo Love Fabiani desidera suggellare legami, andare oltre l’offerta di un prodotto, attraverso un contributo concreto verso chi sta vivendo un momento difficile. Celebrare l’amore, per Love Fabiani, significa non solo raccontarlo ma anche sostenerlo e proteggerlo”.