Correa e Chiara Casiraghi sposi, grande festa per il matrimonio a Panzano in Chianti

Panzano in Chianti (Firenze), 1 luglio 2023 – Fiori d’arancio in casa Inter. In una meravigliosa cornice toscana a Panzano in Chianti l’attaccante argentino dell’Inter Joacquin “Tucu” Correa si è unito in matrimonio con Chiara Casiraghi, figlia dell’ex centravanti della Lazio Pierluigi.

Il matrimonio tra Correa e Chiara Casiraghi a Panzano in Chianti

Una grandissima festa per i neo sposi, con tantissimi ospiti presenti tra cui altre celebrità sportive. Tra gli invitati, infatti, c’erano anche il compagno di squadra Lautaro Martinez con la moglie Agustina Gandolfo, ma anche Paulo Dybala con la fidanzata Oriana Sabatini, avvistati la sera precedente a una cena a Greve in Chianti.

Un bagno di folla si è presentato nella piccola chiesa di Panzano dove i due si sono sposati. Tutti con la speranza di scattare foto, selfie, video per questa speciale occasione.

Tantissimi quest’anno i matrimoni dei calciatori. Dopo la fine del campionato e delle partite, tantissimi giocatori si sono uniti in matrimonio, come ad esempio in casa Roma, è successo con Spinazzola e Ibanez.