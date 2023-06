Dybala a Greve in Chianti, cena con la fidanzata. Poi l’assalto dei fan

Greve in Chianti (Firenze), 30 giugno 2023 – Paulo Dybala avvistato e preso d’assalto dai fan a Greve in Chianti. L’attaccante campione argentino della Roma ha trascorso la sera di giovedì 29 giugno in trattoria in compagnia della fidanzata Oriana Sabatini. Dopo una serata tranquilla, la voce del campione presente in piazza è iniziata a diffondersi a Greve. Immediatamente, una folla di giovani fan, come dimostrano le immagini diffuse via social da Welcome To Florence, ha preso d’assalto Dybala, in cerca di una foto, un selfie, un autografo.

Giorni di vacanza dunque per Dybala. Ma c’è un altro motivo per cui l’attaccante della Roma si trova in Toscana. Il campione argentino parteciperà al matrimonio del suo compagno di nazionale Joacquin Correa che ha scelto proprio la nostra regione per le sue nozze con Chiara Casiraghi.