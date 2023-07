Petali al posto del riso e cambio d’abito: Correa e Chiara Casiraghi, gli sposi di Panzano

Greve in Chianti (Firenze), 1 luglio 2023 – E’ un fascino senza tempo quello della Toscana. Uno scenario perfetto per i matrimoni, soprattutto vip. Un altro calciatore, insieme alla sua dolce metà, ha scelto la provincia di Firenze per i fiori d’arancio, con il “sì” pronunciato nel pomeriggio di venerdì 30 giugno.

Joaquin Correa, detto el Tucu, attaccante dell’Inter e della nazionale argentina ha scelto Panzano in Chianti, frazione di Greve in Chianti, per le sue nozze. Con il successivo banchetto anch’esso svolto negli splendidi scenari della campagna toscana.

Mesi intensissimi per Correa: dalla vittoria al Mondiale con l’Argentina, fino alla finale di Champions con l’Inter poi persa, fino appunto al traguardo più importante. Quello del matrimonio con Chiara Casiraghi, monzese, figlia dell’ex attaccante Pierluigi.

Una festa che ha incuriosito la gente della zona di Panzano, pur abituata alla presenza di ogni tipo di vip internazionale, che sceglie la provincia di Firenze per le vacanze o appunto per dire “sì”. La cerimonia religiosa del matrimonio di Correa e Chiara Casiraghi si è svolta nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Panzano. Tanti invitati vip, tra cui volti noti della Serie A: Lautaro Martinez, compagno di squadra di Correa all’Inter, ma anche il connazionale Paulo Dybala, uomo squadra della Roma.

Fiori bianchi in chiesa e anche fuori, sul sagrato. Petali di rose bianche sono state lanciate al posto del riso quando gli sposi hanno guadagnato l’uscita. Poi gli sposi e gli invitati si sono spostati al banchetto nuziale, durato fino a notte.

Nel menu della cena vari piatti, alcuni con prodotti locali: flan di zucchini con colatura di percorino toscano, risotto mantecato agli agrumi e tartare di gamberi rossi, vitello cotto a bassa temperatura con contorno di verdure e patate, poi la torta nuziale. Tra i vini uno locale, il Sangiovese di Vitigliano.

Dopo la cena, spazio alle danze come da tradizione. Gli sposi si sono cambiati d’abito. In chiesa completo scuro per lui e abito bianco in pizzo per lei. Per la festa Correa ha optato per una giacca grigia con reverse scuri, mentre Chiara Casiraghi ha indossato un vestito bianco ma corto. La festa è proseguita poi anche nella giornata di sabato 1 luglio, con un pranzo a base di carne alla griglia.