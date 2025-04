Elezioni Consiglio giudiziario Toscana, avanza l’area progressista

Firenze, 8 aprile 2025 - Nelle elezioni per il Consiglio giudiziario della Toscana, avanza l'area progressista (Md e Area) perde un seggio Magistratura Indipendente, conferma per Unicost.

Questa la fotografia del nuovo Consiglio giudiziario del distretto Toscana, organo territoriale di autogoverno che svolge attività consultiva nei confronti del Csm, redigendo pareri in merito a progressione di carriera, cambio di funzioni e altre evenienze della vita professionale dei magistrati.

Alla tornata elettorale a Firenze, su 190 elettori hanno votato 151 magistrati ordinari con una percentuale pari al 79,47%, mentre su 72 magistrati onorari hanno si è espresso il 59,72%.

Nel distretto Toscana hanno complessivamente votato 348 giudici: 171 voti per Magistratura Indipendente, 46 voti per Magistratura Democratica, 80 voti per Area Dg, 51 voti per Unicost.

Risultano eletti: Antonella De Luca (Mi), Ottavio Mosti (Mi), Gianluca Mancuso (Mi), Angela Fantechi (Md), Maria Novella Legnaioli (Area Dg), Valentina Lisi (Area Dg), Marco Cecchi (Unicost). Nel distretto Toscana hanno complessivamente votato 345 pubblici ministeri: 162 voti per Magistratura Indipendente, 24 per Magistratura Democratica, 108 Area Dg, 51 Unicost. Risultano eletti: Beatrice Giunti (MI), Giulia Tramonti (Area Dg), Linda Gambassi (Unicost).

Alle precedenti elezioni, nel 2020, Area e Md si erano presentate con un'unica lista e avevano ottenuto 3 seggi contro i 4 conquistati oggi con liste separate. I centristi di Unicost hanno confermato i due seggi della precedente tornata elettorale mentre Mi, che aveva 5 seggi, ne perde uno a favore dei progressisti.