Consiglio comunale, ecco le ultime due sedute ordinarie

Firenze, 6 aprile 2024 - Il mandato 2019-2024 del Consiglio comunale si avvia alla sua conclusione. Di fatto, aspettando il decreto, atteso a giorni, per la convocazione dei comizi elettorali, quelle della prossima settimana dovrebbero essere le ultime due sedute ordinarie dell’assemblea cittadina. Lunedì 8, nel consueto orario delle 14,30, nel Salone de’Dugento si partirà con il question time (durata massima un’ora), quindi l’apertura della seduta con comunicazioni e domande di attualità.

Tre le delibere al voto: “Fondazione Piccola Betania Onlus, riconoscimento dell'interesse pubblico e approvazione di schema di convenzione; “Sentenza n. 119/2024 - Riconoscimento debito fuori bilancio” e “Regolamento sulla partecipazione”. Seguono nell’ordine dei lavori numerosi atti dei consiglieri.

Mercoledì 10 la seduta è convocata alle 8,30 del mattino. All’ordine dei lavori solo le restanti tre delibere: “Complesso Ospedaliero Universitario di Careggi, nuovo plesso didattico (ex padiglione Anatomia Patologica)”; “Approvazione modifiche allo statuto della Fondazione Palazzo Strozzi” e “Impegni del Comune di Firenze come città operatrice di pace e solidarietà”. Il presidente del Consiglio Luca Milani ha reso noto alla riunione dei capigruppo che il 29 aprile il Consiglio comunale verrà convocato per approvare il Rendiconto di gestione 2023, anche se sarà già decaduto, perché si tratta di un adempimento di legge.