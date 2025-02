Ridurre inquinamento e traffico: a Firenze il corriere Amazon arriva con le cargo bike elettriche

Firenze, 19 febbraio 2025 – Consegne con una super bicicletta, ecco la nuova frontiera sostenibile messa a punto da Amazon e lanciata a Firenze oggi, 19 febbraio. Si tratta della prima sperimentazione in Italia con cargo bike elettriche. Il servizio ha l’obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità dell'aria e mitigare la congestione del traffico nel centro città del capoluogo toscano. E verrà operato dal nuovo hub di micromobilità introdotto in città, il primo a utilizzare cargo bike elettriche a quattro ruote con pedalata assistita.

Amazon, ad oggi, ha introdotto la micromobilità in 7 città italiane: Milano, Napoli, Genova, Bologna, Roma e Trento, utilizzano cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico per effettuare le consegne dell'ultimo miglio. Nelle città europee tradizionalmente dense, gli hub di micromobilità consentono ad Amazon di consegnare pacchi ai clienti riducendo le emissioni di CO2, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e a mitigare la congestione del traffico nei centri cittadini.

“È una novità che può cambiare il panorama della logistica in città: con questa importante innovazione avremo più sicurezza per i pedoni, meno inquinamento e una riduzione dei mezzi commerciali sulle strade – dice l’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio – È una soluzione innovativa che dà una risposta concreta al tema della logistica nell’ultimo miglio. Ringraziamo Amazon per aver scelto Firenze come prima città per questa novità, che riteniamo particolarmente interessante e che monitoreremo. Il fatto che questa soluzione venga adottata da Amazon è il segnale che la via di una logistica di ultimo miglio sostenibile è praticabile; auspichiamo che tante altre aziende seguano questa buona pratica, anche perché per l’amministrazione comunale il tema della logistica del centro storico è fondamentale”.

“Siamo felici di annunciare questo ulteriore tassello nel percorso di decarbonizzazione della rete dei trasporti dei partner di Amazon Logistics in Italia. La sperimentazione con nuovi metodi di consegna come le cargo bike, in particolare in un centro storico caratterizzato da un’alta densità come quello di Firenze, costituisce un servizio a tutela dell’ambiente, del patrimonio artistico della città e delle comunità che la abitano”, ha commentato Gabriele Sigismondi, Country Director di Amazon Logistics in Italia.

Per la consegna di prodotti ai propri clienti, Amazon collabora con decine di partner di servizi di consegna, che offrono opportunità di lavoro a migliaia di persone in tutto il Paese. Tutti i conducenti, inclusi quelli che effettueranno le consegne con le cargo bike elettriche, sono assunti dai partner di servizi di consegna al livello G1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il trasporto e la logistica.

Amazon dispone di oltre 60 hub di micromobilità in più di 45 città in tutta Europa, tra cui Berlino, Madrid, Monaco, Roma, Vienna, Londra, Parigi. Nel 2022, Amazon ha annunciato l’intenzione di investire 1 miliardo di euro per decarbonizzare ulteriormente la rete dei trasporti dei suoi partner di consegna in Europa nei prossimi anni. In qualità di co-fondatore del Climate Pledge, Amazon si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040.