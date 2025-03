Congresso federale della Lega alla Fortezza. Salvini candidato unico e nodo regionali

Il weekend del 5-6 aprile a Firenze sarà caldo dal punto di vista politico. La Lega infatti ha scelto il capoluogo toscano come sede del prossimo congresso federale, come annunciato dal senatore del Carroccio Roberto Calderoli. Viste le tante partite in ballo – su tutti il nome del candidato sindaco per le Regionali – si aspettano fuochi d’artificio. Alla Fortezza da Basso, dove già nel dicembre del 2023 Salvini riunì la destra europea, sono attesi 700 delegati eletti dai militanti nei congressi regionali, in campo anche i parlamentari nazionali ed europei, i segretari regionali e provinciali, i consiglieri regionali e i membri di diritto. Ai lavori - viene fatto sapere - potranno assistere tutti i militanti, gli amministratori e i semplici sostenitori. Il candidato unico, per un congresso che dovrebbe essere programmatico e non vedere competitors per la segreteria, è l’attuale leader Matteo Salvini, alla guida dei leghisti dal dicembre del 2013. Salvini è stato poi riconfermato il 14 maggio 2017 a Parma, nelle primarie che lo videro vincere la sfida con l’altro candidato Gianni Fava. "A nome della commissione statuto e regolamenti della Lega - Salvini Premier e come concordato con il segretario federale Matteo Salvini, il prossimo congresso federale ordinario della Lega - Salvini Premier si svolgerà a Firenze nelle giornate del 5 e 6 aprile", ha annunciato Calderoli. A stretto giro è arrivato anche il commento del segretario regionale della Lega Toscana Luca Baroncini: "Siamo davvero orgogliosi – ha detto – che sia stata scelta la città di Firenze come sede del prossimo congresso federale della Lega, in programma il 5 e 6 aprile. Una decisione che testimonia come il nostro partito tenga particolarmente alla nostra splendida Regione". Baroncini ha ringraziato "di cuore il segretario federale Matteo Salvini per questo stupendo regalo che ci renderà protagonisti di un evento che resterà nella storia della Lega".

Anche il deputato toscano Andrea Barabotti ha espresso grande soddisfazione: "Non possiamo che essere fieri di ospitare i prossimi 5 e 6 aprile il congresso della Lega nella nostra Firenze. Da questa splendida città, cuore della Toscana e culla del Rinascimento, il nostro partito potrà trarre nuova linfa per rinvigorire la nostra visione politica".

Niccolò Gramigni