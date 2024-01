Musica, parole e solidarietà. Alluvione, dal Tuscany Hall la forza per la ripartenza

Firenze, 3 gennaio 2024 – Tenere alta l’attenzione sulla gravissima situazione che l’alluvione del 2 novembre 2023 ha provocato in Toscana. Uno strascico di sofferenze incalcolabili. Vite da ricostruire, storie sospese, ferme a quella notte di distruzione. L’unica via è provare a rimettere insieme i pezzi per ripartire. Ed è proprio questo l’obiettivo dell’evento “Toscana and Friends: Ricominciamo” al Tuscany Hall: ricominciare, uniti, grazie anche alla forza della solidarietà. Così Stefano Massini, cresciuto proprio di Campi Bisenzio dove l’alluvione ha colpito durissimo, Piero Pelù, Fiorella Mannoia, la Bandabardò, Marco Masini, Paola Turci, Irene Grandi, Francesco Gabbani e tantissimi altri artisti hanno dato vita a questa serata che serve proprio a raccogliere fondi per i territori colpiti dall’alluvione e provare a rendere un po’ di speranza a chi ha perso tutto.

Parole d’ordine: non dimenticare. Tenere alta l’attenzione sull’urgenza delle famiglie di tornare a una normalità che ormai da due mesi è stata soffocata dal fango. Sessanta giorni, un tempo lungo che verrà raccontato da chi lo ha vissuto sulla propria pelle. E poi la musica per tornare a sorridere. Ore 21, ci siamo, il Tuscany Hall apre le porte alla solidarietà.

E ad aprire la serata c’è il Gianni nazionale. Morandi non esita a regalare tutto il suo sprint: "Sentirsi utili in qualche modo a me fa stare meglio, non potevo rifiutare l'invito di Stefano, ci ha trasmesso questa voglia di non dimenticare. E bisogna fare in modo che non si dimentichi. Per me essere qua è un piacere”. Morandi ha ricordato che vive “a due chilometri dalla Toscana, a Monghidoro. Qui stasera ci sono tantissimi artisti. Noi abbiamo confermato la partecipazione, come in Romagna”.

"Quello di oggi è un messaggio al governo. Qua sono stati promessi soldi per la ricostruzione come in Romagna ed è sempre importante per onestà, tra esseri umani, che i patti vengano mantenuti”. È quanto ha detto Stefano Massini, tra gli ideatori e conduttori, insieme a Fiorella Mannoia e Piero Pelù, dell’evento. “È la serata dell'orgoglio toscano ed è una serata particolare - ha aggiunto -. Stasera noi non ricordiamo città d'arte, ricordiamo Campi Bisenzio, Montale, Agliana, Prato, luoghi dove magari non si va in vacanza ma dove ci sono stati danni. Queste popolazioni non possono essere dimenticate solo perché qui non c'è piazza del Campo o Palazzo Vecchio”. Massini ha ricordato che “ci sono centinaia di famiglie che sono senza casa, milioni e milioni di danni, aziende completamente distrutte. Il 68% del territorio è stato completamente stravolto. Stasera siamo appunto qui per ricordare, oggi si dimentica tutto con estrema facilità”.