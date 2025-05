Comunità energetiche, sprint con 20 milioni

Si è tenuta a Firenze la presentazione del nuovo bando regionale per il sostegno alle comunità energetiche rinnovabili (Cer), finanziato con risorse del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-27. Aperto fino al 18 luglio, ha una dotazione finanziaria di 20 milioni: 14 per i Comuni con oltre 5mila abitanti e 6 per le aree interne strategiche. L’iniziativa vuole coinvolgere cittadini, imprese, enti e associazioni nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili. Potranno essere finanziati progetti per realizzare o potenziare impianti solari fotovoltaici, eolici, micro e mini idroelettrici, sistemi di accumulo integrati.

"In Toscana – ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani - l’obiettivo è passare dall’attuale 51% di consumo energetico coperto da fonti rinnovabili a una quota tra il 70 e l’80% entro 5 anni. Accanto agli impianti di produzione, è fondamentale lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili".

"Le comunità – ha proseguito Monni – sono un asset strategico che sosteniamo da anni, grazie al lavoro degli uffici regionali della direzione ambiente e al supporto dell’Arrr".

"Con la pubblicazione del bando da 20 milioni a fondo perduto - ha detto il direttore dell’Agenzia regionale recupero risorse ambientali (Arrr), Stefano Bruzzesi - la Toscana compie un passo decisivo. Dopo 3 anni di lavoro sul territorio, viene messo a disposizione un incentivo concreto, che si affianca ai fondi Pnrr e consente a enti pubblici e imprese di coprire fino al 40% delle spese per impianti da fonti rinnovabili".

Lisa Ciardi