Compiobbi e Vallina più vicine. La passerella ciclopedonale si farà

Assegnati i lavori per il completamento della passerella Compiobbi-Vallina che unirà, a piedi o in bici, Bagno a Ripoli e Fiesole tra l’area industriale-artigianale ripolese alla stazione e abitato fiesolani. I lavori sono stati aggiudicati dalla Città Metropolitana (ente appaltante) a un raggruppamento temporaneo di professionisti, con mandataria Metalmeccanica Pulsoni Srl, mandante Acme Srl. L’importo complessivo netto è di euro 2.216.968,93. A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo, per un ammontare complessivo di 3.270.816,86 euro, compresi gli oneri per la sicurezza che superano di poco i 140 mila euro. Si può dunque ripartire: il cantiere era già stato aggiudicato nel marzo del 2022 per oltre 1,7 milioni di euro; la consegna dei lavori risale al giugno 2022 da concludere in 420 giorni. Ma si sono interrotti presto, dopo la realizzazione del 25% dell’opera, con tre ordini di servizio mai sottoscritti e rispettati.

Ad aprile 2024 con un atto dirigenziale della direzione viabilità della Città Metropolitana, era stata revocata l’assegnazione; a fine dicembre è stata pubblicata la nuova gara con costi nel frattempo aumentati.

Il nuovo assegnatario si occuperà della realizzazione della passerella ciclopedonale di Compiobbi, dei collegamenti ciclabili tra piazza Mazzini e la stazione ferroviaria sul lato fiesolano e del parco fluviale dell’Arno sulla sponda ripolese. I lavori dovranno terminare in un anno. Soddisfatti i sindaci dei due Comuni direttamente interessati: "Aspettiamo da tempo quest’opera – dice Francesco Pignotti (Bagno a Ripoli) -. Abbiamo lavorato uniti per assegnare il più velocemente possibile i lavori. Monitoreremo affinché l’opera venga adesso realizzata in tempi brevi".

"Questa passerella è urgente – aggiunge il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti –: concluderla significa riqualificare e restituire Compiobbi e la sua fruizione alla cittadinanza, perfezionando i preziosi collegamenti con Bagno a Ripoli". La definisce una "svolta importante" il sindaco metropolitano Sara Funaro: "Quest’opera avvicina realmente i territori". È un "passaggio decisivo che ci consente di metterci alle spalle le difficoltà e di guardare al futuro avanzando in una mobilità realmente sostenibile" conclude la consigliera metropolitana Alessandra Innocenti.