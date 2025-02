Commissioni in presenza, ancora battaglia. La provocazione: "Allora facciamole la sera"

Commissioni consiliari solo in presenza (e quindi vietate online "con tutto quello, dicono le opposizioni, che questo comporta in fatto di spostamenti in città, inquinamento e perdite di tempo e di ore di lavoro che poi il Comune deve ripagare ai nostri datori), continua lo scontro in Palazzo Vecchio.

E tra coloro che protestano contro il regolamento voluto dal Pd, oltre ai gruppi di centrodestra e a Firenze Democratica, c’è anche Luca Santarelli della maggioranza, eletto in Lista Funaro. Così scrive su Facebook: "Andare in presenza è sicuramente positivo per il confronto e per chi ha i permessi da lavoro. Andare in presenza aumenta peró lo sostamento dei mezzi inquinanti (onde evitate polemiche, io generalmente uso vecchia bicicletta, quando non me la rubano), accensioni luci e riscaldamento nella sala a Palazzo Vecchio. Sono sorpreso che il gruppo ecologista di Palazzo Vecchio non sia favorevole alle sole commissioni in presenza che i presidenti delle stesse ritengono necessarie".

Da Guglielmo Mossuto, capogruppo Lega, arriva un altro attacco a Milani: "Il capogruppo del Pd si agita in queste ore chiedendo di fare in ogni modo le commissioni in presenza bocciando la versione “on line” delle sedute. Bene, concordo in pieno con Milani allora convochiamole tutte in seduta serale come accade per tante sedute dei Consigli di Quartiere! Così ogni consigliere, che durante il giorno svolge la propria professione lavorativa, potrà esserci facendo al meglio entrambi gli impegni, senza nuocere alla propria attività principale. Non tutti , caro Milani, hanno la possibilità di farsi giustificare per l’assenza da lavoro".