Cinquant’anni di Unicoop Firenze: festa grande alla Leopolda con una mostra e tante iniziative

Firenze, 28 settembre 2023 - E’ l’albero il segno distintivo della mostra ’50 anni di Unicoop Firenze: una storia di persone’, da oggi fino al 12 ottobre alla Leopolda (dalle 9,30 alle 20,30. Ingresso libero). Ci sono le radici di quell’albero, che rappresentano le origini della cooperativa, nata dalla fusione delle cooperative di consumo sorte dal dopoguerra nel nostro territorio, il fusto, emblema di crescita, e poi la chioma, dove si raccolgono i frutti di tanto lavoro e passione.

La mostra ci racconta la nostra storia, ci fa rivivere il passato attraverso gli spot (chi ricorda quello col tenente Colombo?), le foto ed i ritagli di giornale: ecco la pagina della Nazione che celebra l’Italia campione del mondo. E poi la prima Vespa, ma anche la strage di Bologna, l’ultimo delitto del mostro di Firenze, per arrivare ai giorni nostri, con “l’Europa colpita dalla più grave siccità”. La Leopolda si anima di ‘immagini immersive’ che ci portano nelle città in cui è presente Unicoop Firenze e ci fa perfino scoprire alcune delle lettere inviate dai soci. “Ce ne arrivano tantissime. Alcune sono addirittura scritte a mano”, fa sapere Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. C’è chi racconta di “essersi commosso” di fronte all’aiuto fornito dalla cooperativa ai lavoratori della Gkn, chi ringrazia “per le molteplici iniziative culturali” e chi si “complimenta” per la scelta, “coraggiosa ed eticamente esemplare”, di “chiudere i negozi durante le feste comandate”. Un dialogo, quello tra la cooperativa ed i propri soci, che non si è mai interrotto.

Ma la mostra prosegue, tra gli spazi per gli incontri, l’area dedicata ai progetti della Fondazione Il cuore si scioglie e quella di Bibliocoop. Non mancano un bar ed un punto spesa. “Il rischio era di essere troppo celebrativi - ha detto Vanni -. Abbiamo invece voluto puntare sull’idea della festa, per raccontare in modo leggero e vivace com’eravamo e come siamo diventati, e per dire grazie a tutte quelle persone che hanno contribuito a farci crescere”.

Oggi la cooperativa conta un milione e centomila soci, oltre ottomila dipendenti e un indotto che dà lavoro in Toscana a circa 13mila persone.

Stamani, al taglio del nastro, erano presenti Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop, il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani ed il presidente Anci Matteo Biffoni. “Le cooperative nascono grazie ad un atto di straordinaria generosità - ha detto Mori -. Il sogno dei cooperatori di allora è il segno di ciò che siamo adesso. La nostra è una storia di persone che avevano pochi mezzi ma tanto coraggio e voglia di fare. La stessa loro forza ci accompagna giorno dopo giorno”. E se Giani ha rimarcato “quei valori di solidarietà di chi vuole andare avanti senza lasciare indietro nessuno”, Nardella ha ricordato come “La Pira e Calamandrei abbiano voluto dedicare un articolo della Costituzione proprio alla cooperazione, dunque una realtà fondativa della nostra Repubblica”.

Durante i giorni della mostra saranno tantissimi gli eventi: alcuni dedicati alle scuole, altri ai dipendenti. Ma la stragrande maggioranza degli appuntamenti sarà aperta a tutti, “perchè il modo migliore per festeggiare i nostri primi 50 anni è coinvolgere tutta la popolazione”, rimarca Mori.

Le tappe della storia

Il 28 aprile 1973 segna l’inizio della storia della cooperativa: in quella data, al Circolo Rinascita di Sesto Fiorentino viene eletto il consiglio di amministrazione della nascente realtà che metteva insieme (l’atto ufficiale di fusione avverrà il 25 luglio 1973) le due maggiori cooperative di consumo allora esistenti nell’area della Toscana centrale. Toscocoop e Unicoop Empoli negli anni erano cresciute grazie a numerosi accorpamenti e la decisione di diventare tutt’uno, era già cosa nota dagli inizi del 1972. Quel 28 aprile viene eletto presidente Turiddo Campaini, che resterà alla guida della cooperativa per oltre 40 anni, contribuendo alla crescita progressiva e inarrestabile di Unicoop Firenze. Da quella data in poi la mostra narra le tappe, grandi e piccole, della storia della cooperativa: la crescita degli anni '80 e lo sviluppo di una rete di vendita moderna e strutturata, le grandi campagne consumeriste e le prime battaglie di stampo ecologico, il passaggio ai punti vendita di grandi dimensioni e la successiva marcia indietro a favore di modelli di supermercato più contenuti, passando per la nascita della carta socio che, nel 1996, sostituisce il libretto con i buoni-sconto e la sperimentazione del Salvatempo, a partire dal 1998. Se dai primi anni del 2000 la cooperativa acquista una dimensione globale, con missioni solidali e attività di sostegno all'estero, nei Paesi in via di sviluppo, gli anni dal 2008 in poi raccontano una cooperativa e un mondo alle prese con gli shock delle crisi a livello globale, la recessione prima, la pandemia poi e infine la crisi energetica: anni durante I quali nel 2014, alla presidenza di Unicoop Firenze viene eletta Daniela Mori, e la cooperativa segna la storia della Toscana con grandi iniziative popolari, come i crowdfunding culturali a favore di beni artistici, un impegno crescente in campo ambientale con iniziative come Arcipelago pulito, Liberi dai rifiuti e la nascita del Bosco di Montopoli. Una storia che arriva fino ai giorni d'oggi, con gli ultimi eventi come l’incendio del punto vendita di Ponte a Greve, a Firenze, nel 2021, e la sua riapertura a marzo 2022.

Info e eventi in calendario

La mostra è visitabile fino al 12 ottobre, tutti i giorni, dalle 9,30 alle 20,30. Durante i giorni infrasettimanali, dalle 16,30 alle 20,30, è consigliata la prenotazione al link www.coopfi.info/eventi per garantire l’orario di ingresso.

I principali eventi in calendario:

- 29 settembre - ore 17:00 Presentazione del libro “Mezzo secolo di Unicoop Firenze” di Andrea Giuntini

- 30 settembre - ore 17:00 – Presentazione dei progetti della Fondazione Il Cuore si scioglie

- 1 ottobre – dalle ore 10:00 alle ore 20.00 – Firenzegioca Off

- 7 ottobre - ore 10:30 – Storia di un supermercato inclusivo

- 8 ottobre - ore 17:00 – Un’altra vita è possibile, Carlo Sorrentino intervista Turiddo Campaini

- 9 ottobre - ore 17:00 – Crisi e prospettive della globalizzazione, Marco Tarquinio intervista Romano Prodi

- 11 ottobre – ore 11.00– Incontro sulla cultura cooperativa, con Emanuele Felice e Stefano Mancuso

12 ottobre - ore 18:30 – Festa di chiusura, letture e musica con Gaia Nanni