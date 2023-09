"Coop a Santa Crocepiù Piccolo: Acquisti Veloci e di Qualità, Presto la Farmacia Comunale"

SANTA CROCE

Più piccolo e rinnovato pensando alle esigenze di spesa quotidiana. Offerta di nuovi servizi per soci e clienti e un assortimento specializzato, in particolare sui reparti freschi dell’ortofrutta, della forneria, della gastronomia e della macelleria. Inaugurato, dopo i lavori di adeguamento, il nuovo supermercato Coop in piazza Nenni a Santa Croce. Al taglio del nastro la sindaca Giulia Deidda, la presidente del consiglio di sorveglianza Unicoop Firenze Daniela Mori e la presidente della sezione Soci Coop del Valdarno Inferiore Angela Bagagli.

"Una ristrutturazione pensata anche per rinforzare la funzione di servizio del punto vendita – spiega Unicoop in una nota – Da novembre, infatti, nell’ala ovest dell’edificio troverà spazio la Farmacia Comunale 2 che, oltre alla vendita di medicinali, offrirà al pubblico anche diverse altre attività tra cui i servizi di telemedicina, autoanalisi e Cup". L’edificio è a risparmio energetico e sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico che garantità la diminuzione dell’impatto ambentale.

"Con la riapertura del Coop.fi di piazza Nenni a Santa Croce offriamo a soci e clienti una ulteriore e più innovativa possibilità per la spesa di tutti i giorni, ancora più centrata sull’offerta fresca – conclude Unicoop – l negozio è stato rinnovato per venire incontro alle esigenze di chi abita nelle vicinanze e vuole fare acquisti in modo veloce, senza rinunciare alla scelta e alla qualità, di chi condivide i valori fondanti della cooperativa come attenzione all’ambiente, alla salute e al territorio. Spazio quindi ai freschissimi e a una offerta di carni, forneria e gastronomia per un carrello della spesa quotidiana completo".