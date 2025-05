Va in pensione il primo pompiere: "permanente"

SANTA MARIA A MONTEIl primo vigile del fuoco permanente della storia di Santa MaMarco è andato in pensione. Dalla mezzanotte del 30 aprile Marco Carli ha "appeso il casco al chiodo", per usare un termine in voga nel calcio e nello sport, ma resterà "pompiere per sempre" come ha detto ai tanti amici, conoscenti, colleghi che l’hanno salutato per questo traguardo, che poi non è altro che una ripartenza. Marco si diletterà a tempo pieno con la musica (da anni si esibisce con il fratello nel duo ’Marco Polo’), farà ancora di più il figlio di Zina (94 anni portati alla grande), il nonno di Emma e Brando e potrà girare ancora di più l’Italia e non solo con la compagna Annamaria e gli amici di gite e merende che l’altra sera, nello spazio esterno del ristorante Ambra Nera a Santa Maria a Monte, hanno contrubuito ad animale la festa. Festa nella quale non sono mancati momenti di commozione quando Marco ha ricordato l’amico e collega Paolo Novelli, entrato nei pompieri poco dopo di lui e deceduto nel 1996 durante il soccorso ad alcuni tecnici rimasti intrappolati in un deposito del gas alle Regine sull’Abetone.Marco Carli è entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’agosto del 1990. Dopo quattro mesi di corso alle Capannelle a Roma, le prime destinazioni sono state Piacenza, dove è rimasto cinque mesi e Firenze (altri cinque). Dal maggio del 1991 al 2008 ha prestato servizio al distaccamento di Santa Croce-Castelfranco dove ha ottenuto il passaggio a capo squadra e il trasferimento a Firenze fino al 2017. Promosso capo reparto è stato trasferito al comando provinciale di Pisa fino allo scorso anno quando è diventato capo reparto esperto ed è tornato ancora una volta a Firenze. Per molti anni una delle voci del 115, la centrale dei vigili del fuoco.g.n.