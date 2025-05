Su il sipario del festival degli Ecodays. Inaugurata la mostra sull’acqua: "Significativo mostrarci alle scuole"

Prendono il via gli Ecodays 2025, la manifestazione organizzata da Ecofor Service Spa che, durerà fino a domenica 11 maggio e che propone più di 100 eventi sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientali e sociali, in 25 luoghi diversi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri nel padiglione Ecodays della sede di Gello di Ecofor, dove si terranno molti incontri, convegni e laboratori e dove è allestita la mostra fotografica Water Preservation. In esposizione anche i lavori delle scuole del territorio che quest’anno hanno partecipato al progetto EcoZoomer. Presenti al taglio del nastro il presidente e amministratore delegato della Forti Holding Spa, Luigi Doveri, il presidente di Ecofor Service Spa, Antonio Pasquinucci, con l’amministratore delegato Rossano Signorini, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, la vicesindaca del Comune Carla Cocilova e gli assessori comunali Alessandro Puccinelli, Francesco Mori, Mattia Belli, e Sonia Luca. Il vasto programma degli Ecodays comprende EcoIncontri al teatro Era e alla Città del Teatro di Cascina, visite agli impianti Ecofor per le scuole e i cittadini e poi convegni, talk, mostre, laboratori, il concorso letterario Ecofor Libri, concerti, spettacoli itineranti nelle frazioni e nei quartieri di Pontedera, eventi sportivi, giochi e animazioni, EcoMerende, EcoDessert ed EcoAperitivi. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. Ecofor Service Spa è un’azienda di Pontedera tecnologicamente all’avanguardia che fa parte della Forti Holding Spa ed è specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. "Ecofor Service deve stare vicina al territorio, sappiamo di svolgere un’attività delicata e riteniamo un elemento fondamentale dare una corretta percezione di quello che facciamo, in totale trasparenza – ha spiegato Doveri –. Visitare i nostri impianti è istruttivo perché si imparano tanti aspetti del ciclo di fine vita dei rifiuti e si impara ad affrontare questo tema in maniera costruttiva e non ideologica". Traccia la linea Pasquinucci: "Il nostro obiettivo prioritario è quello di costruire una relazione autentica con il territorio e di piena apertura verso tutti i cittadini che vivono in Valdera e in provincia di Pisa. Un’azienda come Ecofor Service, oltre a svolgere al meglio la propria attività, deve restituire, in termini di valore aggiunto di consapevolezza, anche qualcosa che vada oltre le consistenze economiche e ambientali". "Mi preme molto invitare tutta la cittadinanza a prendere parte alle tante iniziative – ha sottolineato Signorini – Avremo così la possibilità di mostrare che cosa facciamo e come lo facciamo, nelle modalità che cerchiamo di eseguire con correttezza ambientale. L’informazione cresce partendo dall’educazione dei ragazzi e per noi il fatto più significativo è forse l’apertura della nostra azienda alle scuole".