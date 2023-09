Tante occasioni di impiego nella grande distribuzione

Sono in arrivo tante opportunità di lavoro nei supermercati della Toscana. Unicoop Tirreno seleziona personale generico da inserire nei punti vendita con contratto a tempo determinato in somministrazione. Scendendo più nel dettaglio, la cooperativa della grande distribuzione ricerca addetti ai banchi serviti, addetti all’allestimento di tutti i reparti e addetti alla cassa. Per candidarsi è necessario visitare il sito web dedicato all’indirizzo: www.unicooptirreno.itcontentlavora-con-noi-candidati-ora. Sono numerose anche le posizioni aperte in Unicoop Firenze, che seleziona, tra gli altri, addetti alle vendite, analista software, impiegato visual merchandising, e che ha aperto la campagna allievi capireparto destinata a 30 diplomati o laureati di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito unicoopfirenze.altamiraweb.com.