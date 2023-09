Un nuovo ecocompattatore alla Coop: "Davanti una sfida ecologica per tutti"

Pistoia continua il proprio percorso nella sfida ecologica e lo fa con l’installazione di un nuovo ecocompattatore Coripet nel parcheggio della Coop. Si tratta di un macchinario in cui i cittadini possono consegnare le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari, ricevendo in cambio dei punti fedeltà da poter utilizzare nei supermercati Coop. Nel dettaglio, è necessario scaricare l’applicazione Coripet ed effettuare il riconoscimento utente attraverso il Qr Code. Una volta effettuata la procedura si possono depositare nell’ecocompattatore le bottiglie, che vengono ridotte in cubetti di plastica e in seguito interamente riciclate per dare vita a nuove bottiglie. Al cittadino verrà invece riconosciuto un punto fedeltà per ogni bottiglia consegnata. "Quello di Pistoia è l’undicesimo compattatore installato nei punti vendita della cooperativa – dice Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali Unicoop Firenze. Il punto di forza di questo macchinario è che può far tornare bottiglia alimentare un oggetto che già prima era una bottiglia alimentare. Nella tradizionale raccolta differenziata della plastica il riciclaggio spesso porta ad ottenere oggetti di altra natura. Con questi nuovi compattatori e con quelli che installeremo ci auguriamo di poter coinvolgere tanti cittadini e di stimolare una riflessione sui piccoli gesti legati cambiamento climatico".

Nel corso del 2022 gli ecocompattatori installati nei cinque Coop.fi hanno fatto registrare risultati notevoli: in totale, nel 2022, dai cinque Coop.fi sono state raccolte 2 milioni e 630mila bottiglie, con un risparmio stimato di CO2. "Siamo molto soddisfatti per l’installazione di questo ecocompattatore sul nostro territorio– conferma Marco Leporatti, Presidente Sezione soci Coop Pistoia. In questo modo possiamo chiamare all’azione i cittadini e i soci del nostro territorio, nel doppio ruolo di utenti e consumatori, stimolandoli ad essere partecipi nella gestione del ciclo dei rifiuti come parte di un processo di tutela dell’ambiente in cui viviamo". Presente all’inaugurazione anche l’assessore Gabriele Sgueglia: "L’installazione di un ecocompattatore da parte di Coop rappresenta un altro passo in avanti nel percorso che la città sta intraprendendo – sottolinea - verso un sistema che entri nell’ottica del riciclo e riuso dei rifiuti urbani. Inoltre questo metodo di riciclaggio rappresenta un’importante alternativa alla raccolta differenziata porta a porta. Per l’amministrazione l’ecologia rappresenta un tema centrale".

Michele Flori