Torna il bonus idrico integrativo. Ecco i requisiti per richiederlo

L’assessore alle politiche sociali, Greta Avvanzo, informa che fino al 16 maggio si possono presentare le domande per il bonus idrico integrativo per l’anno 2025. Come pubblicato nel bando (determinazione del comune di Agliana numero 257 del 15 aprile 2025) il bonus idrico integrativo è rivolto ai nuclei familiari con particolari requisiti. Fra questi la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto nel comune di Agliana, coincidente con l’indirizzo della fornitura; titolarità di un’utenza idrica singola o fruizione di un’utenza condominiale (limitatamente all’abitazione di residenza); Isee in corso di validità, comprendente il nominativo dell’intestatario del contratto, con valore fino a venticinquemila euro. Le domande devono essere presentate online sul sito del comune di Agliana (www.comune.agliana.pt.it) all’indirizzo che si trova seguendo il link dedicato, con accesso in modalità Spid. Il termine per presentare domanda scade il 16 maggio alle ore 23:59.

In caso di effettiva difficoltà nell’invio telematico della domanda, la stessa potrà essere compilata direttamente dal cittadino, con il supporto di un facilitatore digitale presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune, oppure dall’ufficio Urp stesso, previo appuntamento telefonico al numero verde 800.131.161, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13. I destinatari del beneficio saranno individuati mediante una graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto dei seguenti parametri: fasce Isee fino a 10.000 euro, da 10.000 a 17.000 euro, da 17.000,01 a 25.000, tipologia di utenze (solo acquedotto, acquedotto e fognatura, servizio integrato con depurazione), numero dei componenti il nucleo familiare.

