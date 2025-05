Petrucci e Ceccarelli Astri in quota

Federico Petrucci e Filippo Ceccarelli, del team Val Sestaione di Abetone Cutigliano, hanno portato a termine con grande determinazione la ventiquattresima edizione del Trofeo Mezzalama, una delle gare di sci alpinismo più dure e affascinanti al mondo. I due atleti toscani hanno chiuso la prova in 7 ore, 42 minuti e 53 secondi, conquistando la 129ª posizione su quasi 400 coppie al via. Un risultato di rilievo, soprattutto se si considera il diverso livello di preparazione richiesto rispetto a quello possibile alle quote appenniniche. La competizione, che si è disputata tra Cervinia e Gressoney, fa parte del campionato del mondo di sci alpinismo sulla lunga distanza ed è dedicata a Ottorino Mezzalama, pioniere della disciplina. Le squadre affrontano un percorso spesso oltre i 4mila metri di altitudine, in un contesto estremo tra neve e ghiaccio. Per Petrucci e Ceccarelli si tratta della seconda partecipazione portata a termine, segno di una tenacia e di una passione che non si piegano alle difficoltà. All’arrivo poche parole, da veri montanari: "È stata un’esperienza incredibile". Tanto basta per raccontare le emozioni di una giornata leggendaria ai piedi del Cervino e del Monte Rosa.

co.da.