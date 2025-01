Chiude intero tratto dell’Autostrada del Sole, lavori di ampliamento sulla A1

Firenze, 29 gennaio 2025 - Chiusura in vista per un intero tratto dell’autostrada A1 Milano-Napoli: dalle 22 di sabato 1 febbraio alle 6 di domenica 2 sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del tratto.

Nella stessa notte, ma con orario 21-6, saranno chiuse le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est, situate nel tratto in questione, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Sud.

Sempre sulla A1, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 gennaio sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Barberino di Mugello.

A11 Firenze Mare

Da ricordare anche che sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 31 gennaio alle 6 di sabato 1 febbraio sarà chiusa la stazione di Prato Est, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli.

La notte precedente, per attività di ispezione cavalcavia, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 gennaio, sarà chiusa la stazione di Prato Ovest, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Prato Est.