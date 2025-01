Chiude tratto dell’autostrada A1, per andare a Bologna necessario percorrere la viabilità ordinaria

Firenze, 25 gennaio 2025 – Lavori in vista sul tratto autostradale appenninico: dalla mezzanotte e fino alle 8 di domenica mattina (26 gennaio) sarà chiuso il tratto Calenzano-Barberino di Mugello sull’Autostrada del Sole-A1 in direzione di Bologna.

Per aggirare il cantiere sarà necessario percorrere la viabilità ordinaria: un tratto sicuramente non agevole, soprattutto di notte, e soprattutto per i mezzi pesanti. La speranza è che – trattandosi della notte tra sabato e domenica – ci sia poco traffico, soprattutto di mezzi pesanti. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano si può percorrere la Provinciale 8 (Militare per Barberino) seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello, passando quindi dalle Croci di Calenzano.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, sulla A1 Milano-Napoli ci sono in vista lavori di manutenzione piante per cui dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 gennaio sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello.

Sempre sulla A1, ma sulla Panoramica, per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con la A1 Direttissima in località Aglio verso Firenze dalle 9 alle 18 di martedì 28 gennaio. Di conseguenza la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze, mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Ancora la Panoramica, dove ci saranno ispezioni e manutenzione delle gallerie: nelle tre notti di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 21-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio e Pian del Voglio, verso Bologna. Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze e chiusa anche la stazione di Pian del Voglio, in uscita per chi proviene da Firenze. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima. Chi deve raggiungere Roncobilaccio, potrà uscire sulla A1 Direttissima alla stazione di Badia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica a Pian del Voglio, in direzione di Roma; in alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

Passando alla A11 Firenze Mare, per lavori di ammodernamento dei pali luce, dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 gennaio sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.

Infine sempre sulla A11, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di martedì 28 gennaio sarà chiusa la stazione di Pistoia, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Firenze: Prato ovest; verso Pisa: Montecatini Terme.