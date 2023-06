Bambina scomparsa a Firenze, i genitori di Kata a ‘Chi l’ha visto’: “Lasciatela andare”

Firenze, 14 giugno 2023 – "Aiutateci a trovare nostra figlia”. È l’appello a ‘Chi l’ha visto?’, su Rai3, di Katherine e Miguel, i genitori di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. "Non sappiamo niente. Lasciatela andare”, chiede la mamma della piccola in diretta televisiva.

"Chiedo di sapere dov’è mia figlia. Non so nulla – dice in lacrime la giovane mamma –. Mi manca tanto mia figlia. Per favore lasciatela andare. Sono cinque giorni che non la vedo e non la sento. Per favore lasciatela andare”, ripete in lacrime Katherine Alvarez, 26 anni.

“Polizia e carabinieri non ci dicono nulla – dice il padre, appena fatto uscire dal carcere – Non so chi può averla presa. Non so cosa pensare. Non ci posso credere”. “Mia figlia è stata rapita, non so se per estorsione o altro. Non lo so”, aggiunge Miguel. L'uomo ha poi raccontato di “essere venuto in Italia con la bambina che aveva sei mesi e di aver cercato una stanza a Firenze, a Prato, a Poggio a Caiano, Quarrata. Abbiamo cercato una stanza, ma con un figlio a carico, ho scoperto che qua in Italia è difficile affittare. Poi, grazie a Dio, ho trovato questo posto tramite un peruviano, mi ha detto che c'era un albergo occupato e siamo venuti qui”.

L'uomo ha anche detto: "Non paghiamo affitto. Abbiamo pagato solo una volta, abbiamo comprato una stanza con mia moglie. Poi anche mio cognato ha peso una stanza. Poi ho portato mio babbo, mia madre”.

Da dov’è uscita Kata? E con chi? È la domanda a cui cerca di dare una risposta il programma della Rai. Nelle immagini si vede un’altra porta, dietro all’ingresso principale dell’ex hotel Astor, stabile dal quale è sparita Kata dallo scorso sabato 10 giugno. Forse la piccola è stata portata via da quell’ingresso, indica un residente alla troupe.