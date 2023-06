Bambina scomparsa a Firenze, il padre di Kata sospetta di un uomo: “L’ho visto in un video”

Firenze, 14 giugno 2023 – "L’ho visto in un video. È un uomo. Un uomo col giubbotto senza maniche”. Sono le parole a ‘Chi l’ha visto?’ di Miguel, padre di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. Il padre della bimba di 5 anni nutre forti sospetti nei confronti di un uomo, dice lui stesso alle telecamere. E fa sapere che andrà a parlare ai carabinieri del motivo per il quale ha questi forti sospetti nei suoi confronti.

Prima di essere intervistato dalla troupe della Rai, Miguel ha parlato anche coi giornalisti mentre rientrava all’ex hotel Astor dopo la fiaccolata della comunità peruviana: “L'hanno rapita, è stato pianificato tutto. Non ci sono telecamere. Sanno cosa hanno fatto, loro”.

L'uomo ha escluso la vendetta o una punizione verso lui o la famiglia. “Non ho debiti, non ho problemi con nessuno”, “io so quello che ho fatto ma l'ho fatto per la famiglia - ha anche detto alludendo ai suoi guai con la giustizia -, questa è una prova di Dio”. "Sono sicuro che Kata è viva - ha concluso - e che ritornerà”.