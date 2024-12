Chi è Giulia Pilloni: la vincitrice di Bake Off Italia ha 32 anni, è nata a Certaldo e vive a Firenze

Firenze, 14 dicembre 2024 - È la fiorentina Giulia Pilloni la vincitrice della dodicesima edizione di Bake Off Italia. A contendersi il titolo erano in 30, ma poi gli aspiranti pasticceri erano rimasti solo in 4: Liza, Claudio, Giulia e Federica. Alla fine il titolo di miglior pasticciere amatoriale d'Italia è stato assegnato a Giulia, che ha primeggiato. Nata a Certaldo, oggi ha 32 anni e vive Firenze insieme al suo compagno Alessio, col quale ha una bambina di 4 anni di nome Margherita. Giulia era un interior designer, ha lavorato in un negozio di arredamento fino alla gravidanza, ma poi ha deciso di inseguire le sue passioni prendendo un’altra strada per realizzare il suo sogno di aprire una pasticceria. Perché, come ha spiegato lei stessa: “Bisogna fare delle proprie passioni la propria ragione di vita”. E così, con grande coraggio, si è licenziata dal negozio dove lavorava e ha deciso di partecipare al programma che è andato in onda su Real Time. Giulia si è distinta per essere una donna ambiziosa, talentuosa ma al tempo stesso anche umile. La sua torta a tre piani “leggera e gustosa” ha conquistato i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ora che è stata incoronata nuova regina di Bake Off Italia ha l’obiettivo di diventare una cake designer di fama. Vuole aprire “un laboratorio tutto mio in cui fare anche corsi di pasticceria per gli stranieri”. Del resto, oltre al trofeo, Giulia ha vinto una fornitura per un anno di cioccolato italiano, una selezione di attrezzature per le ricette e un corso di pasticceria presso una scuola di alta formazione gastronomica. “Ora mi dedicherò allo studio per dare una base al mio progetto – racconta -. La mia scelta è stata quella di abbandonare un lavoro sicuro per inseguire un mio sogno. Mia figlia può esserne orgogliosa, e spero si ricordi sempre di avere il coraggio di scommettere su se stessa, credendoci fino in fondo”. Maurizio Costanzo