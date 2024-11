Testimonial speciale. Gabriele Citti da Bake Off Italia

Gabriele Citti, il talentuoso pasticcere di Capannori che ha conquistato il titolo di vincitore di Bake Off Italia 2023, sarà uno degli ospiti d’onore della manifestazione "Barga in Cioccolato", evento per gli amanti del cioccolato e della pasticceria di alta qualità. L’appuntamento è per sabato 7 dicembre, quando Citti sarà presente al taglio del nastro ufficiale della manifestazione, che si svolgerà nel suggestivo centro storico di Barga. Durante l’evento, che celebra il cioccolato in tutte le sue forme, il vincitore del programma televisivo sarà a disposizione del pubblico per incontri, foto e per condividere la sua passione per la pasticceria. La presenza di Gabriele Citti aggiungerà un tocco speciale all’evento, che si preannuncia ancora più coinvolgente grazie alla partecipazione del giovane talento lucchese.