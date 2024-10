Spoleto diventa la patria dei golosi. Dolci d’Italia, edizione scoppiettante

Golosi d’Italia benvenuti a Spoleto. Non è più una novità, ma è ormai uno degli appuntamenti fissi del programma di appuntamenti della città che caratterizza l’autunno spoletino. Il ponte dei Santi sarà ancora all’insegna di “Dolci d’Italia“ il festival dedicato all’arte della pasticceria e non solo, giunto ormai alla quinta edizione. L’evento, promosso da Epta Confcommercio Umbria, è stato presentato ieri mattina da Aldo Amoni, presidente Epta, dal sindaco di Spoleto Andrea Sisti e dal presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera. Saranno ancora tre giorni intensissimi all’insegna di degustazioni, esibizioni di pasticceri famosi spettacoli e tante altre iniziative. A caratterizzare questa edizione saranno ‘Le delizie dello Stivale’ grazie a uno spazio espositivo (Sala degli Ori, in via Aurelio Saffi 18, tutti i giorni dalle 10 alle 20) dove sarà possibile ammirare, acquistare e gustare dolci tipici da tutta Italia.

Tanti i produttori provenienti da 16 regioni italiane con squisite specialità dei rispettivi territori: 23 città e 23 dolci presenti. Nelle ex sale di Monte di Pietà, oltre a questi dolci ci saranno anche quelli tipici di Spoleto a cura delle Proloco territoriali. Al piano terra del Chiostro di San Nicolò i visitatori troveranno lo ‘Sweet Show’: un grande mercato dove sarà possibile ammirare, acquistare e soprattutto assaggiare prelibatezze dolciarie artigianali. Al secondo piano del Chiostro, invece, c’è la ‘Sweet Academy’ che ospiterà alcuni dei migliori Pastry Chef del panorama italiano, pronti a svelare i segreti delle loro creazioni. Tra i protagonisti di questa edizione, il talentuoso Tommaso Foglia (eletto Pastry Chef dell’anno 2022 da Gambero Rosso e giudice dello show tv ‘Bake off Italia - Dolci in forno’), la chef Elena Ginevra Gasponi (celebre grazie a Bake Off Italia 2020) e lo chef Luca Fabbri, che in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia accenderà i riflettori sui dolci senza glutine.

Torna anche quest’anno il seguitissimo appuntamento ‘Piccoli pasticceri crescono’, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso. Si inaugura con ‘Pink Party’ serata in musica con cena a buffet (venerdì 1 novembre, ore 21, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti). Il finale sarà poi all’insegna dei record. Domenica 3 novembre, alle 16, Corso Garibaldi si trasformerà in una straordinaria pasticceria a cielo aperto. Per una cheesecake lunga ben 60 metri a cura di MenteLocale Foligno.