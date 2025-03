Che stangata sul gas. Raddoppio in un anno anche per l’elettricità

A Firenze il costo del gas e dell’energia elettrica continua a salire, con rincari significativi registrati nell’ultimo anno. Secondo i dati analizzati da Federconsumatori Toscana, il prezzo del gas è quasi raddoppiato rispetto a febbraio 2024, mentre quello dell’energia elettrica ha subito un’impennata significativa. Nel dettaglio, a febbraio 2024 il costo del gas a Firenze era pari a 0,29 euro al metro cubo, salito a 0,45 euro a ottobre 2024, fino ad arrivare a 0,56 euro a febbraio 2025.

Un aumento costante che incide pesantemente sui bilanci familiari. Sul fronte dell’energia elettrica, l’incremento è stato comunque marcato: dai 0,09 euro per kWh di febbraio 2024 ai 0,11 euro di ottobre, fino al picco di 1,5 euro di febbraio 2025. L’analisi di Facile.it conferma l’aumento dei costi energetici anche a livello regionale. Nel 2024, le famiglie toscane con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 817 euro per la bolletta della luce e 1.407 euro per quella del gas. Pistoia e Siena risultano tra le province con le bollette del gas più alte della regione, con una spesa media annua di 1.407 euro, seguite da Lucca (1.447 euro).

Firenze, invece, nonostante i rincari, si posiziona tra le province più virtuose con una spesa media per il gas pari a 1.315 euro, in aumento del 4% rispetto al 2023, ma comunque inferiore alla media regionale (1.336 euro) e superata solo da Grosseto (1.216 euro) e Livorno (1.135 euro). Per quanto riguarda la bolletta elettrica, Firenze è stata tra le province con la spesa media più contenuta: 788 euro nel 2024, in calo del 5% rispetto all’anno precedente, quando il costo era di 832 euro. A livello regionale, il costo più elevato si è registrato a Lucca (831 euro), seguita da Massa-Carrara (820 euro) e Arezzo (819 euro). Chiudono la classifica, oltre a Firenze, Grosseto (775 euro) e Livorno (753 euro).

ross.c.