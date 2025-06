Centro storico, spunta un’altra gru

Per anni è stata parte integrante, e forse anche indigesta, del paesaggio urbano fiorentino: la gru del cantiere degli Uffizi, simbolo di lavori infiniti, restauri attesi e promesse di rinascita. Ora, finalmente, quella gru ha lasciato Firenze ma la gioia per questa liberazione è durata poco. Infatti ne è subito spuntata un’altra. Stavolta in via Por Santa Maria, a pochi passi dal celebre Porcellino e da piazza della Repubblica. Una nuova gru, alta e vistosa, che campeggia sui tetti del centro storico e sopra le teste di turisti e fiorentini. Il motivo? La realizzazione di un nuovo albergo nell’ex Borsa Valori. Un’altra struttura ricettiva che si aggiunge alla lunga lista di hotel che stanno progressivamente trasformando il centro in una vetrina turistica permanenbte, con sempre meno spazio per la vita dei residenti. A denunciare la nuova ’ferita’ nello skyline del capoluogo è il consigliere comunale della lista civica Eike Schmidt Sindaco, Massimo Sabatibni. Che afferma: "Non c’è pace per lo skyline di Firenze. Sparisce dopo decenni una gru, quella arcinota agli Uffizi, ma ecco che ne sbuca una più là, al Porcellino, che pare essere impiegata per la trasformazione dell’ex Borsa Valori in albergo. Sarà mica un nuovo dito nell’occhio di Firenze? Mi domando come sia possibile aver celebrato l’uscita di quella dagli Uffizi senza dir niente di questa. Sicuramente è stata autorizzata, ma ce n’era davvero bisogno? E, soprattutto, per quanto ancora starà lì? Chiedo al Comune di spiegarlo ai fiorentini, con tutti i dettagli delle autorizzazioni e delle destinazioni d’uso. Tempi, soggetti e condizioni, perché l’estetica, la bellezza e lo skyline di Firenze non possono sempre passare in secondo piano. E, facendo un primo giro di cantiere, non abbiamo visto nemmeno il cartello di cantiere con tutte le indicazioni...".

AnPassan