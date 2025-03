Centri estivi comunali, un turno in più tra fine agosto e inizio settembre

Firenze, 17 marzo 2025 - Un turno in più per i centri estivi del comune di Firenze. Sarà tra fine agosto e settembre, “per coprire il periodo in cui molti genitori riprendono il lavoro e possono avere problemi nell’organizzazione dei tempi familiari”. È questa la principale novità annunciata dall’assessora all’Educazione e alle Pari opportunità Benedetta Albanese per i centri estivi comunali pensati per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Le pre-iscrizioni saranno aperte ad aprile; dopodiché le famiglie in graduatoria riceveranno opportuna comunicazione riguardo alle date di iscrizione.

“I centri estivi hanno un elevato valore educativo e al tempo stesso svolgono un’importante funzione in termini di welfare - spiega Albanese -. Sono pensati affinché siano di alta qualità e aperti al maggior numero possibile di famiglia. Allo stesso tempo, nell’attribuzione dei punteggi daremo sempre più attenzione alle fragilità, che sono in crescita. Daremo le migliori risposte possibili alle domande di iscrizione presentate dalle famiglie con minori con disabilità; garantiremo inoltre priorità alle situazioni di rischio segnalate dai servizi sociali così come a quelle legate a redditi bassi o alla presenza di più under 14 nello stesso nucleo familiare”. Per le iscrizioni non verrà privilegiato chi presenta prima la domanda. Insomma, nessuna fretta nell’iscrizione.