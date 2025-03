Centenario di Luciano Berio. Tempo Reale lancia ’Magnetica’

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Luciano Berio, figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. In occasione di questa importante ricorrenza, Tempo Reale rende omaggio al maestro partecipando a un ricco programma di eventi, concerti e iniziative in Italia e all’estero. In questo contesto, a Firenze nasce ’Magnetica’, un nuovo progetto che dal 13 al 15 marzo trasformerà la città in un polo d’attrazione per la scena elettronica italiana contemporanea. Concerti, incontri e talk animeranno il programma, coinvolgendo oltre 40 artisti, compositori e ricercatori, in un dialogo aperto tra innovazione, sperimentazione e divulgazione. ’Magnetica’ rappresenta quindi un’azione poliforme che vuole aggregare i protagonisti della musica elettronica italiana, unendo giovani creativi provenienti dalle scuole di musica elettronica dei conservatori e affermati ricercatori e compositori. Questo evento, secondo gli organizzatori, nasce dall’esigenza di riflettere sul crescente interesse giovanile per le tecnologie del suono e sulla loro applicazione nella musica contemporanea, valorizzando il diffuso spirito collettivo di ricerca che ha sempre caratterizzato Tempo Reale. "Un appuntamento di ‘connessione’ tra appassionati, musicisti e ricercatori, un’esperienza che aprirà nuove frontiere tra la Toscana e il mondo’ sostiene il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Alla sua prima edizione, ’Magnetica’ si struttura intorno a tre tematiche chiave selezionate dal comitato artistico-scientifico: machine learning e intelligenza artificiale, Diy e strumenti interattivi, acusmatica e spazio. Questi temi saranno sviluppati attraverso un workshop formativo, tre sessioni di talk e nove concerti, il tutto frutto di un’ampia partecipazione stimolata da call pubbliche che hanno raccolto numerose proposte. I talk si svolgeranno alla biblioteca Isia dalle 14,15, dalle 17 le sessioni ’Fixed Room’ presso lo Studio B di Villa Strozzi e i concerti serali (ore 21,30) alla Limonaia di Villa Strozzi. Info e programma completo: www.temporeale.it