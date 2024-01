Tassista aggredito alle Cascine, poi tenta la fuga e si schianta contro un lampione

Firenze, 31 gennaio 2024 – Intorno alle 5.30 di questa mattina un tassista di 52 anni è stato aggredito alle Cascine da tre ragazzi stranieri. La polizia al momento sta ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime informazioni, tre uomini in stato di agitazione hanno cercato di aprire la porta del taxi in servizio.

Il conducente, avendo intuito che si trattava di persone potenzialmente pericolose, ha cercato di scappare finendo contro un lampione. A questo punto, due di loro avrebbero cercato di portargli via il portafogli senza riuscirci in quando disturbati dall'arrivo di un altro tassista che, captato l'allarme diramato dalla centrale, con altri colleghi si è precipitato alle Cascine per aiutare l'uomo. Sul posto subito dopo la polizia. L'auto è distrutta e il tassista è stato trasportato all’ospedale.

"Non c'è più una cultura del lavoro. Si pensa di poter accogliere le persone senza una vera politica dell'accoglienza e che il lavoro sia solo un accessorio. Chi non ha un impiego per mangiare delinque - non usa mezzi termini il presidente del 4390 Claudio Giudici - Non si tratta assolutamente di razzismo, sia chiaro, ma di un problema culturale. Manca una vera politica europea e governativa dell'accoglienza". Le indagini della polizia per ricostruire l'accaduto sono in corso.

Intanto lui, dal letto di ospedale, ringrazia i colleghi intervenuti per aiutarlo: "Sono salvo grazie a loro”