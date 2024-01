Follia a Firenze, tira sasso contro la tramvia e rompe un vetro

Firenze, 26 gennaio 2024 – Paura a Firenze su un convoglio della tranvia intorno alle 11 della mattina di venerdì 26 gennaio alla fermata Cascine.

Qualcuno ha tirato un sasso contro uno dei vetri del convoglio. Il vetro si è incrinato ma non si è rotto. Il conducente ha sentito il forte rumore provocato dal sasso contro il vetro e ha fermato la tramvia facendo evacuare i passeggeri.

Nessuno ha riportato miracolosamente riportato ferite. Ma avrebbero potuto esserci conseguenze per i passeggeri. Il convoglio danneggiato è stato portato in deposito mentre i passeggeri hanno atteso solo pochi minuti per il convoglio successivo riprendendo così il loro itinerario.

La persona che ha lanciato il sasso è fuggita. Le telecamere della fermata saranno visionate per risalire all’identità del vandalo. Gest, la società di gestione della tramvia, sporgerà denuncia. Dell’accaduto ha informato anche Welcome to Florence che ha pubblicato una foto del vetro incrinato.