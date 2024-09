Carceri, Bergamini (FI) in visita a Sollicciano

Firenze, 2 settembre 2024 - "Domani, martedì 3 settembre, alle ore 10.30, Deborah Bergamini, insieme ad una delegazione di Forza Italia, si recherà in visita presso il carcere di Sollicciano (Firenze). La visita della vicesegretaria nazionale del partito azzurro rientra nell'ambito dell'iniziativa 'Estate in carcere' promossa da Forza Italia. Deborah Bergamini al termine della visita incontrerà la stampa all'uscita del carcere alle ore 12.30". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia. La visita di Bergamini consentirà anche di fare il punto della situazione, anche a livello politico, sulla situazione delle carceri italiane: l'istituto di Sollicciano è uno di quelli dove ci sono più problematiche a livello nazionale.