Il Capodanno è al sicuro. Ponte Vecchio off-limits. Fioriere anticarro, stop botti e altri agenti in borghese

Firenze, 31 dicembre 2024 – Ponte Vecchio off-limits e città blindata in nome della sicurezza. Senza intaccare o limitare gli eventi e il divertimento del Capodanno in Riva d’Arno, beninteso. Questa l’estrema sintesi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi ieri. Sul tavolo, le misure di prevenzione da mettere a punto in vista delle iniziative itineranti sparse per la città programmate dal Palazzo Vecchio e dagli attori in collaborazione.

Misure adottate alla luce anche di una serie di sopralluoghi nei vari punti ’critici’ della città, tenendo ben in mente il recente attentato di Magdeburgo in Germania. Che inevitabilmente ha rivisto a rialzo ancor più il grado d’attenzione e vigilanza di prefettura e questura, soprattutto.

Certosina la mappa rivista delle misure di difesa passive, come catene e fioriere. Alcune, necessariamente da ripristinare perché non più operative. Altre da installare. Come a Ponte Vecchio, il cui accesso sarà quindi interdetto con fioriere da collocare proprio nell’ottica di strumento di difesa passiva. Un’azione, quella del Comune, riconosciuta dal questore, fresco di incarico, Fausto Lamparelli nella conferenza stampa per il bilancio d’attività del 2024 della Polizia di Stato. “Un ringraziamento particolare va al Comune di Firenze - ha detto ai cronisti riuniti nella Sala Cangiani di via Zara - e, in particolar modo all’assessorato alla Sicurezza per avernel giro di 24 ore, dopo il Cosp del 22 dicembre, ripristinato con grande attenzione diversi strumenti di dissuasione e di difesa passiva in centro storico, come barriere a protezione di zone sensibili, catene, controlli con i pilomat”.

E rispetto all’ordinanza varata da Palazzo Vecchio in previsione della giornata di oggi, dati gli assembramenti di persone in festa lungo le 5 piazze fiorentine del Capodanno 2024 (Signoria, Duomo, Santa Croce, Santissima Annunziata, Carmine), il questore Lamparelli ha precisato che le forze di polizia “saranno sul campo con servizi specifici”, tesi a contrastare e prevenire i ’furbetti’ della microcriminalità che sguazzano nelle piazze piene di gente in festa per scippi e furti. “Ci saremo anche con agenti in borghese della Digos”, ha precisato il questore. “Massima attenzione”, poi alle “accensioni pericolose” come botti e fuochi d’artificio: il divieto sarà valido dalle 17. Quanto alle misure di prevenzione messe a terra dal Comune, vale ricordare dalle 19 di oggi fino alle 7 del 1 gennaio la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro nell’area Unesco (salva la somministrazione al banco e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione); sarà vietato inoltre detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, e detenere bombolette con spray urticanti in modalità che ne consentano l’immediato utilizzo.

Sempre dalle 17 di oggi fino alle 7 del 1 gennaio è vietata la detenzione e l’esplosione di artifici pirotecnici (sia classificati sia di libera vendita) come botti o petardi in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 500 euro ed il sequestro delle cose illegittimamente detenute. Fronte mobilità, confermata la ZTL che sarà attivata alle 20 di martedì 31 gennaio, il servizio di tramvia non stop e quello straordinario del trasporto pubblico su gomma. il Comune ha chiesto ad Autolinee Toscane un servizio aggiuntivo dalle ore 20:30 di martedì alle 2:30 di mercoledì per favorire la partecipazione agli eventi in programma con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Si tratta di un servizio straordinario che prevede la presenza parziale di cinque linee (6, 11, 14, 17 e 23) che percorreranno solo una parte degli itinerari consueti con una frequenza ridotta. La linea 6 farà il tratto Novelli-Stazione SMN, la linea 11 solo per il tratto Galluzzo La Gora-Stazione SMN (non prosegue per Salviatino), la linea 14 Il Girone-Stazione SMN, la linea 17 viale Verga-via Boito e la linea 23 Sorgane-piazza Mattei (non prosegue per T2 Guidoni). Per quanto riguarda la tramvia, i tram viaggeranno non stop sulle linee T1 e T2 con il consueto orario festivo.

Aperti e in funzone i parcheggi scambiatori Parcheggi scambiatori di Villa Costanza (al capolinea della T1 Leonardo), di Ponte a Greve (all’altezza della fermata Nenni della T1) e di Guidoni (in corrispondenza della fermata omonima della T2 Vespucci).

F.I.