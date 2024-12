Capodanno in Toscana, la guida per dare il benvenuto al 2025 festeggiando in piazza

Firenze, 30 dicembre 2024 – Una raffica di appuntamenti nelle piazze della Toscana, non solo nei capoluoghi ma anche nei centri più piccoli. E’ l’ora di festeggiare capodanno, di dire addio al 2024 e dare il benvenuto al 2025 facendo festa e ballando a suon di musica, la tanta musica che riempirà le piazze e le strade. La selezione degli eventi viene dal portale intoscana.

A Firenze si rinnova la ricetta delle iniziative diffuse in tutta la città e soprattutto in cinque piazze del centro storico. Evento centrale piazza della Signoria con Mr. Rain, Giovanni Caccamo e i Bowland mentre in piazza San Giovanni si potrà ascoltare il gospel di The Pilgrims e di Lara Johnson & the Black Voices, in piazza Santissima Annunziata sarà protagonista il jazz di Nino Buonocore e del suo quartetto e del sassofonista Max Ionata. Serata di musica anche in piazza Santa Croce con la National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l’Orchestra da Camera Fiorentina, mentre due marching band, I Magicaboola Brass Band e gli Zastava Orkestar allieteranno l’Oltrarno.

E fuori città? A Scandicci ci sarà Edoardo Bennato in piazza della Resistenza. Si comincia alle 22. La tramvia sarà in funzione fino a notte fonda. A Barberino di Mugello festa in piazza Cavour dalle 22 alle 3 con musica dal vivo. A mezzanotte fuochi d’artificio e brindisi. A Firenzuola in piazza Agnolo dalle 22 musica dal vivo, spettacolo pirotecnico e dj set.

A Pisa gli Elio e le Storie Tese sono il nome di punta della festa in piazza dei Cavalieri, con spettacolo gratuito dalle 22 fino a mezzanotte, poi fuochi d’artificio sul Ponte di mezzo e dj set fino a notte fonda.

Tutto pronto per festeggiare l'arrivo del 2025

Tutto pronto per festeggiare l'arrivo del 2025

A Siena piazza del Campo si tinge di colori e si riempie di musica ma gli eventi saranno in tutta la città. In piazza del Campo musica elettronica, sinfonica e lirica; in piazza Chigi Saracini musica balcanica, swing, folk, ritmi latini; in piazza Matteotti dance anni ’70; in piazza San Giovanni coro gospel; in piazza San Francesco musica pop; in piazza Provenzano: rock’n’roll anni ’50; in piazza Tolomei: musica pop; in piazza Indipendenza: musica funky, dance, pop-rock; alle Logge del Papa: pizzica e taranta; in piazza Postierla: musica pop rock strumentale; alle Logge del Fantastici: Tango, oltre a marching bands che animeranno le vie del centro storico.

Si fregia del titolo di “capodanno più giovane della Toscana” quello di Pontedera. Il 31 dicembre l’appuntamento è in piazza Martiri della Libertà, il “Piazzone”, con Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa. Si comincia dalle 22,30, organizzano Comune di Pontedera e Radio Stop.

A Prato eventi diffusi nel centro storico. Per i più piccoli in piazza S. Maria in Castello: “Magico Capodanno”, animazione pomeridiana in piazza per famiglie, per aspettare il nuovo anno con incantesimi, giochi, spettacoli di strada e ci sarà anche una novità: la lettura dell’oroscopo con l’allestimento della postazione fissa di un astrologo. Musica e dj set in via Settesoldi, Corso Mazzoni, via S. Trinita e Piazza del Comune, via Pugliesi e piazzetta Buonamici con live band. E, in giro per la città, il sound dei Camillocromo.

La Terrazza Mascagni sarà l’arena della festa di Livorno, si parte alle 22 con la dj set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau, poi Rebel Toschi, il gruppo de Gli anni che proporranno i grandi successi della musica italiana, dopo il brindisi di mezzanotte dj Set di Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau fino alle 2.30.

Ad Arezzo sul palco di piazza Sant’Agostino Finaz, Pacio Pacini e Don Bachi, per una festa con le canzoni della Bandabardò. E poi ci saranno anche Peppe Voltarelli, I matti delle giuncaie e la storica formazione aretina degli anni ’70 Ricover Band. Chiusura con il dj set dei ragazzi di Total True.

A Lucca piazza Santa Maria ospita il Radio Italia Party dalle 22.30. Dalle 00.30 dj set con i successi anni Novanta e Duemila. Prevista la partecipazione dei dj Luca Camorcia e dj Aron Modigliani.

A Carrara musica disco anni ’80 e ’90 in piazza Betti. Dopo mezzanotte fuochi d’artificio con lo spettacolo pirotecnico sul pontile.

A Grosseto grande festa gratuita in piazza Dante, presenta il comico Gaetano Gennai. Il via alle 21.30 con il concerto della band “LOccasione”, per poi lasciare spazio alle 23 al dj set di Rds che proporrà grandi successi dagli anni Novanta a oggi.

A Viareggio torna la festa di fine anno sul Belvedere delle Maschere con musica dal vivo Crazy 90S e gli artisti di M2O. Appuntamento in piazza Mazzini dalle 22,30 alle 2.