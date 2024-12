Il Capodanno dei fiorentini con la valigia: “Chi può predilige i viaggi. Le mete preferite? Eccole”

Firenze, 28 dicembre 2024 - Prenotano con largo anticipo, anche 4-5 mesi prima, e tra comprare l’auto nuova o regalarsi un viaggio optano per la seconda scelta. “Nel post Covid sono decisamente cambiate le priorità - non ha dubbi Irene Floris, co-titolare dell’agenzia di viaggi CG Travel di via Tagliaferri e presidente provinciale e regionale della categoria turismo di Confartigianato -. Adesso, chi ha un po’ di soldi preferisce investirli per andare alla scoperta del mondo”. È anche vero, aggiunge Floris, “che come in ogni periodo di crisi la forbice tra chi sta molto bene e chi fatica ad arriva a fine mese si è molto allargata”.

Ma dove sono o si stanno dirigendo i fiorentini che possono permettersi di partire per Capodanno? In pole position le città europee collegate con voli diretti da Firenze. “Sta andando tantissimo Praga - dice Floris -. Bene anche Bilbao, Parigi, Londra. Fuori Europa, molto in voga Egitto e Mar Rosso, che coi suoi resort ben attrezzati attira tante famiglie con figli”. Volendo fare un ‘identikit’ del viaggiatore, ecco che le giovani coppie o i gruppi di amici prediligono le capitali europee. Si parla di ragazzi tra i 25 e i 30 anni che, prenotando con anticipo, riescono a star dentro i 500 euro a persona.

Dai 40 anni in su, prosegue Floris, ecco che chi se lo può permettere raggiunge Messico, Thailandia e Maldive. I prezzi? “Una famiglia di tre persone, in tutto, spende 4500 euro per una settimana sul Mar Rosso a cavallo di capodanno. Ben diverso il discorso Maldive. Se per un resort di fascia media occorrono 6-7mila euro a persona, per le soluzioni più esclusive la cifra può salire addirittura a 15mila”. Ma chi sono i fiorentini che possono permettersi simili lussi? Nelle agenzie di viaggio non hanno dubbi: “Avvocati, medici, commercialisti, imprenditori e qualche agente immobiliare”.

Ma c’è chi si indebita pur di vivere una vacanza da sogno? “No - scuote la testa Anna Maria Formicola di Yarimada Travel di via Gian Paolo Orsini -. Il fiorentino non si indebita per andare in vacanza. Per quanto ci riguarda, i pagamenti a rate erano di moda dieci anni fa”. Ma la tendenza, comunque, in certi casi c’è ancora. E ce lo conferma Floris: “E’ possibile pagare in tre rate. Questa opzione ci viene richiesta soprattutto dai giovani, che magari hanno ricevuto il volo in regalo dai nonni e che pagano il resto facendo dei lavoretti”. C’è poi chi, giocando in borsa, investe gli interessi di fine anno in un viaggio con la famiglia. E se il last minute “è praticamente scomparso”, ecco che c’è chi organizza vacanze formato famiglia mettendo insieme nonni e cugini e chi riesce a trascorrere fuori città tutto il periodo di chiusura delle scuole. I veri nababbi, poi, si trovano nei grandi centri della vita mondana di montagna, tra Cortina, Courmayeur e Saint Moritz. Località super vip dove uno skipass parte da 80 euro al giorno. Facendo due conti, una famiglia con due bambini “per una settimana a Cortina in un 4 stelle spende 14mila euro”. “Ma in generale è raro che un fiorentino spenda così tanto per una settimana bianca. Per andare a sciare, predilige l’appartamento in affitto”.

“I fiorentini in vacanza hanno le idee chiare e si sono mossi con largo anticipo - conferma il trend Anna Maria Formicola -. Le mete più richieste sono Praga, Vienna, Amsterdam, Londra. Abbiamo avuto tanti clienti che, attratti dal clima e dal buon rapporto qualità prezzo, hanno scelto l’Egitto e le crociere sul Nilo. Il costo? Tra i 2600 e i 2800 euro a persona, tutto incluso. Sta andando bene anche Sharm el-Sheikh, con costi che variano dai 1200 ai 2000 euro a persona. Le mete esclusive? Maldive, Oman, Sudafrica, Cambogia e Argentina. "Una settimana in Oman costa circa 4000 euro a persona. L’Argentina per 14 giorni arriva a 10mila euro - racconta Formicola -. C’è anche chi ha scelto il Perù per questo capodanno”. Altre mete fuori dalle rotte comuni? Lo Yemen e la Bolivia.

Per chi invece cerca soluzioni decisamente più economiche, l’agenzia Cap Viaggi organizza viaggi di gruppo in autobus. "Abbiamo adesso due autobus diretti in Alsazia, uno in Abruzzo e altri in Val d’Aosta, Puglia e Salento. In media si sta fuori 4-5 notti e la nostra clientela è composta prevalentemente da over 55, coppie o gruppi di amici", ci dicono da Ciao Viaggi. Il costo medio? Tre notti in Svizzera costano 790 euro a persona tutto incluso, mentre per l’Abruzzo si spendono 750 euro.

Il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti stima che saranno circa 1,3 milioni gli italiani in viaggio nel periodo di Capodanno: circa 450mila in Italia, mentre quasi 850mila in una destinazione estera.

“La Toscana si conferma fortemente attrattiva anche in questi ultimi giorni del 2024, complice un'offerta completa e molto competitiva su tutto il territorio - commenta Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -. Enogastronomia, cultura, città d'arte ed eventi si combinano in questi giorni con i tanti appuntamenti che saranno realizzati nelle principali città toscane per salutare la fine dell'anno, contribuendo a rendere questa regione uno dei luoghi ideali per la propria esperienza di viaggio” .

Ma c’è anche un rovescio della medaglia: sempre Confesercenti calcola che le richieste di prenotazione sono in calo del 4% rispetto allo scorso anno. Il motivo? L’aumento delle tariffe in tutto il mondo e gli alti costi dei servizi turistici, che pesano in modo particolare sui viaggiatori italiani, che hanno meno capacità di spesa di altri viaggiatori europei.

Insomma, se c’è chi brinda in luoghi paradisiaci, tanti restano a casa a fare i conti con il lavoro che manca o è sottopagato.