Cantiere di Publiacqua a Careggi, è stata riaperta via delle Panche

Firenze, 23 ottobre 2024 – È stata riaperta intorno alle 17.30 via delle Panche. Sono infatti terminati i lavori di ripristino della carreggiata da parte di Publiacqua a seguito di uno scavo per la sostituzione di un tratto della fognatura. Il tratto tra via Quarto e via Calò è quindi di nuovo transitabile.

L’annuncio di Palazzo Vecchio circa la fine del cantiere prevista per la giornata di oggi è stato quindi rispettato. Nei giorni scorsi, la chiusura di via delle Panche aveva creato il caos nella zona di Careggi. La circolazione delle auto ne aveva risentito in maniera significativa, con numerosi disagi legati alle code e al blocco del traffico.

L’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, si era lamentato contro Publiacqua chiedendo spiegazioni. "Si è trattato – aveva commentato – di disagi inaccettabili". Giorgio ha infatti convocato le ditte chiedendo un cambio di metodo nei lavori. Da qui l’annuncio di chiudere il cantiere nella giornata di oggi, 23 ottobre.