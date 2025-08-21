Candidati Pd per il collegio Firenze. Quattro nomi per due poltrone. Sparavigna: "Io in corsa? Falso"

E quindi ci sarebbe la pista dell’assessora di Palazzo Vecchio Laura Sparavigna candidata alle regionali nella lista Pd? "Assolutamente no, pancia a terra per Firenze", la smentita categorica della diretta interessata. "Tutte falsità", garantisce la schleiniana, "l’impegno e la gratitudine" resta a beneficio esclusivo della sindaca Funaro. "Siamo stati eletti poco più di un anno fa, ci sono progetti troppo importanti da portare avanti, dalla Protezione civile al piano triennale di mille assunzioni", ricorda l’assessora con delega a organizzazione e personale, protezione civile e innovazione.

Una smentita in linea con la volontà della stessa sindaca di blindare la sua giunta, da tenere alla larga da rumors, macchinazioni e incastri che il Pd Toscana è chiamato a fare per riempire di nomi i listini elettorali. Caldissimo il collegio di Firenze Centro. Ballano quattro nomi per due (probabili) seggi, al netto della quota bloccata sin qui mai opzionata da via Forlanini. La contesa è fra i consiglieri regionali uscenti Iacopo Melio, Cristina Giachi e Andrea Vannucci (questi ultimi due, molto vicini a Funaro). Più l’aggiunta dell’outsider schleiniano Luca Milani, capogruppo dem in Palazzo Vecchio. Il segretario regionale Emiliano Fossi è chiamato a dar seguito alla richiesta di discontinuità pervenuta dal Nazareno: deroghe ai due mandati ridotte al minimo ("tre per eccesso") e ridimensionamento dei riformisti, compresi i nardelliani fiorentini. Per questo prende corpo l’ipotesi di promuovere due esponenti d’area Schlein, Milani nel listino bloccato e Melio capolista a Firenze Centro. A seguire Giachi e Vannucci, in una sfida a colpi di preferenze. Lunedì Fossi riunirà i segretari dem toscani. Solo per ascoltare, il timbro sulla lista sarà della segreteria regionale. Intanto il Tar ha bocciato la richiesta di Marco Rizzo (Dsp) di rinviare le elezioni e annullare il decreto di indizione firmato da Eugenio Giani: si vota il 12-13 ottobre. Soddisfatto il governatore uscente: "La dimostrazione che il percorso è stato corretto".

Fra.Ing.