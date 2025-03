Camera di commercio indica Aldo Cursano presidente di PromoFirenze

Firenze, 3 marzo 2025 - La giunta della Camera di commercio di Firenze ha indicato stamani Aldo Cursano per la presidenza di PromoFirenze, l'azienda speciale della stessa Camera di commercio. Subentrerà a Massimo Manetti, da luglio presidente della Camera. La giunta camerale ha rinnovato il cda di PromoFirenze. Classe 1963, sposato, due figli, Cursano è titolare di alcuni locali di Firenze (Kome, Caffè Le Rose, Oh Sushi); è presidente regionale e vicepresidente vicario nazionale di Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi aderente a Confcommercio; è anche presidente della Consulta regionale delle categorie settoriali di Confcommercio Toscana, consigliere nazionale di Confturismo e membro del consiglio di reggenza della Banca d'Italia (sede di Firenze); dal 2018 è presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo. Il nuovo cda di PromoFirenze è composto da Aldo Cursano (Confcommercio), Erika Ghilardi (Cna), Tommaso Nesi (Confartigianato), Marco Verzì (Confesercenti) e Gianluca Gasparri (Coldiretti). PromoFirenze, conclude la stessa nota, è lo strumento della Camera di commercio per aiutare gli imprenditori con la promozione, i servizi per l'export e la finanza agevolata.