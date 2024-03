Calcio storico 2024, il sorteggio: ecco chi si sfida nelle semifinali

Firenze, 31 marzo 2024 – Sorteggio stamani, come da tradizione nel giorno di Pasqua, prima dello Scoppio del carro atteso per le 11, in una giornata piazza del Duomo gremita come sempre nonostante il tempo brutto, presente anche il sindaco Dario Nardella -, per l'abbinamento delle partite del torneo del Calcio storico fiorentino. La prima semifinale vedrà sfidarsi i Verdi contro gli Azzurri, la seconda i Rossi contro i Bianchi.

Per esigenze legate alle elezioni comunali, che si svolgeranno l'8 giugno con eventuale ballottaggio il 23, le semifinali si giocheranno l'1 e il 2 giugno mentre la finale sarà il 15 e non come di consueto il 24, giorno della festa di San Giovanni, patrono di Firenze. L'anno scorso a vincere il torneo furono i Rossi.