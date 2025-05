Scatta l’allarme avvelenamenti per gli animali

È allarme avvelenamenti animali anche a Rignano. Per ora si parla di "presunte" morti per l’effetto devastante del veleno, in particolare di un cane che, con grande sofferenza, ha perso la vita pochi giorni fa. I suoi proprietari hanno avvisato le forze dell’ordine e il Comune imputando la terribile fine del loro amato cane in qualcosa che ha mangiato per strada o in un luogo pubblico. Subito l’amministrazione ha attivato le procedure: "Anche con il supporto delle guardie zoofile – avvisa l’assessore Silvia Meli, che ha tra le deleghe quella dedicata ai diritti degli animali – ci siamo immediatamente messi in azione per verificare attraverso accertamenti e controlli in tutta la zona".

L’invito per tutti i proprietari di cani e gatti è di "prestare sempre attenzione e segnalare subito situazioni sospette". Sul caso specifico, promette, "forniremo presto aggiornamenti". Non è la prima volta, purtroppo: un paio di anni fa alcuni gatti di una piccola colonia a Businga, a Rignano alto, erano morti sempre per avvelenamento. Erano gattini sterilizzati e curati da tutto il vicinato, che non davano noia a nessuno. Sempre in tema di animali, nell’area cani comunale qualche giorno fa sono spariti giochi e palline: erano lì in un cestino, messi a disposizione dei quattro zampe, per farli giocare e socializzare tra loro nell’area recintata. Ma il furto è stato rimediato: "Grazie alla collaborazione con il centro Queen Forever, che gestisce lo spazio – ha detto Meli -, sono stati messi a disposizione nuovi giochi per tutti i nostri amici a quattro zampe". Contando che nessun altro pensi di portarseli a casa togliendo il divertimento a più cani.

Manu.Pla.