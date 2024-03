Scoppio del Carro 2024 a Firenze: volo perfetto della Colombina

07:53

I cortei

Una rappresentanza dei Bandierai degli Uffizi, ha percorso via Porta Rossa, via Calimala, via Roma, ha poi raggiunto piazza Duomo, dove è in programma una loro esibizione. Una rappresentazione invece del Corteo della Repubblica Fiorentina è partita dalla piazzetta di Parte Guelfa proseguendo per via Porta Rossa, Loggia del Mercato Nuovo, Via Vacchereccia, P.za della Signoria dove alle ore 8,50 circa, insieme al Gonfalone, al Sindaco e alle Autorità, si è mosso verso Via Calzaiuoli, Via degli Speziali, Piazza della Repubblica, Via Roma, P.za Duomo, con arrivo alle ore 9,30 circa.