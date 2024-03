Luce nella notte aspettando il Carro. Col fiato sospeso per la Colombina

Firenze, 31 marzo 2024 – Ci siamo. Stamani alle 11 vola la Colombina a far scoppiare il Carro (in diretta dalle 8,45 su Rtv38), momento originale e simbolico per annunciare la Pasqua di Resurrezione al canto del Gloria della messa solenne presieduta dal cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. Un’ora prima, un altro momento molto atteso dai quattro Colori del Calcio storico con il sorteggio delle partite del torneo di San Giovanni. Tutto secondo tradizione quindi per una giornata che, pur caratterizzata dal tempo incerto, non dovrebbe scoraggiare fiorentini e turisti, sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine mobilitate in modo massiccio data la delicata situazione internazionale.

A Firenze sarà una Pasqua all’insegna dell’arte con Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli che oggi saranno regolarmente aperti e domani avranno un’apertura straordinaria, secondo il consueto orario. Lo stesso vale per la Galleria dell’Accademia, che sarà aperta regolarmente oggi e straordinariamente domani dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso 18,20), e per il Museo Nazionale del Bargello, così come il Museo delle Cappelle Medicee (aperto anch’esso dalle 8,15 alle 18,50). Aperto dalle 8,30 alle 18,30 il complesso di Orsanmichele (con la sola interruzione delle visite alla chiesa stamani alle 12, per lasciare spazio alla funzione religiosa). Occasione di visita che si rinnova anche martedì, quando il complesso sarà eccezionalmente aperto (il martedì è il giorno di chiusura ordinaria del museo). Il Museo Archeologico nazionale osserverà l’apertura straordinaria oggi e domani dalle 8,30 alle 14 (ultimo ingresso ore 13,15). Al Museo di San Marco, aperto entrambi i giorni festivi, sarà possibile ammirare nella Sala del Beato Angelico anche il grande dipinto della Tebaide, attribuito a Beato Angelico, appena trasferito dalle Gallerie degli Uffizi. L’itinerario del sacro si completa con gli affreschi monumentali dell’Ultima cena di Andrea del Castagno e di Andrea del Sarto rispettivamente nei Cenacoli di Sant’Apollonia e di San Salvi, aperti come sempre a ingresso gratuito.

La primavera appena iniziata è la stagione migliore per apprezzare i tesori dei parchi storici e delle Ville medicee tutti aperti a Pasqua e Pasquetta, dal Parco di Villa il Ventaglio al Parco romantico della Villa medicea della Petraia. Ma il capolavoro più atteso si trova nel Giardino della Villa medicea di Castello, dove liberata dai ponteggi torna visibile la Grotta degli Animali appena restaurata. Ricco programma di visite e di attività anche in tutti i Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi. Per tutte le vacanze pasquali, grazie all’impegno di MUS.E, sarà infatti possibile prendere parte alle consuete proposte di mediazione e a un’offerta speciale correlata con il periodo e con le mostre in corso. In Palazzo Vecchio saranno fruibili le Visite a palazzo, con accesso esclusivo al Camerino di Bianca Cappello, gli intramontabili Percorsi segreti e tante altre proposte.