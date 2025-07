Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 19 luglio 2025 – Un grosso ramo di pino si è improvvisamente distaccato dalla pianta ricadendo sulla passerella utilizzata dai pedoni per oltrepassare piazza Matteotti fino al Parco “Dante Tacci”. E’ successo poco prima delle 21 di venerdì 18 luglio, mentre al Parco era in corso il Musica Festival con un concerto del due acustico -percussivo di rock&roll vintage “Ultimarata & Fusi”.

Il ramo si è appoggiato su entrambi i lati della passerella ostruendo parzialmente il passaggio e per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto. Sebbene ci fosse stato la possibilità di arrivare alla festa da un altro passaggio, c’era la necessità di rimuovere il ramo, così è stato deciso di chiamare tramite il 112 i vigili del fuoco, anche perché cominciavano ad arrivare molte persone per assistere al concerto.

Il lavoro dei vigili del fuoco per liberare la passerella

La prima decisione è stata di chiudere momentaneamente entrambi i lati della passerella, ma all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano, per non creare disagi, hanno adottato il sistema di alzare parte dei rami ricaduti al centro del passaggio e fissare dei pezzi di scala all’italiana attraverso la passerella per consentire il momentaneo passaggio delle persone al Parco.

Questa è stata una prima operazione, in attesa dell’arrivo dell’autoscala dal comando di via la Farina per arrivare a segare il ramo. Operazione che ha impiegato un po’ di tempo e che ha visto l’intervento anche del comandante e dei carabinieri della Stazione di San Casciano poiché l’autoscala è stata posta sulla via Cassia prendendo parte della carreggiata. A quel punto la passerella è stata chiusa e i vigili del fuoco hanno iniziato l’operazione del taglio, mentre i carabinieri hanno regolato il traffico senza mai essere interrotto.

L’operazione è terminata poco prima delle 23 con la riapertura della passerella pedonale. Dopo l’intervento, la stessa squadra dei vigili del fuoco e’ intervenuta intorno alla mezzanotte in località Talente dove una signora anziana che abita da sola, era caduta in casa riuscendo a dare l’allarme. Così insieme alla Misericordia di San Casciano sono riusciti ad aprire la porta permettendo ai soccorritori di prestare soccorso e portare in ospedale la signora.